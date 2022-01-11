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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1809181018111812>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
192
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:52

  Пансер написав:А є хтось кому пропозиції акції на 1000 балів присилали і в грудні і цього місяця? В мене в грудні були по 2 аккаунтах, а цього місяця ще немає.

По одному аккаунту в грудні і січні. По другому тільки в грудні. Запитав в чаті. Відповіли що запрошення висилаються не всім та автоматично системою.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:53

  Искатель написав:Скажите, в период с октября по текущую дату кто-то пробовал делать "Оплату баллами", т.е. возвращать деньги за покупки картой Укрсиба за счет накопленных баллов в МС Бильше?
В прошлом году у меня была одна неудачная попытка, писали еще люди, что не получалось. Я и забросил. А теперь накопилось много баллов, на сертификаты их тратить что-то не хочется, я бы лучше какой-то платеж погасил. Но хочется понять, есть шансы, что получится, или нет?

А где почитать, за какие покупки можно вернуть балами? Тратил в Сильпо, АЗС, коммуналка, ни одна покупка для возврата не доступна.
barborys
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 12:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Kalgan написав:а по цій акції враховуються покупки на будь-яку сумму, чи тільки від 20 грн ?

Я минулого місяця робив покупки від 1 грн, то якщо нарахують бали, відпишу
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:46

  Пансер написав:
  Kalgan написав:а по цій акції враховуються покупки на будь-яку сумму, чи тільки від 20 грн ?

Я минулого місяця робив покупки від 1 грн, то якщо нарахують бали, відпишу


ответ поддержки, что сумма не имеет значения, по времени ещё рано, много праздников было, а там указанно в течении 10 рабочих дней...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 14:45

  Ferlakur написав:
  S i m написав:Global


Если речь о ...money, то там ссылка "Пополнение мобильного" не работает. Если о ...24.pro, то минимальная сумма пополнения 30 грн.



мы же говорили о пополнения мобильного, а не о пополнении кошелька, которое потом можно куда-то вывести...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:31

  S i m написав:мы же говорили о пополнения мобильного, а не о пополнении кошелька, которое потом можно куда-то вывести...

При пополнении мобильного с карты тоже пишет — минимум 30 грн.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:33

  Пансер написав:А є хтось кому пропозиції акції на 1000 балів присилали і в грудні і цього місяця? В мене в грудні були по 2 аккаунтах, а цього місяця ще немає.

В декабре из 3-х аккаунтов прислали только на один, в этом месяце на все 3, только количество транзакций всем разное: 15, 25 и 30.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:35

  Ferlakur написав:
  S i m написав:мы же говорили о пополнения мобильного, а не о пополнении кошелька, которое потом можно куда-то вывести...

При пополнении мобильного с карты тоже пишет — минимум 30 грн.

Моб. Киевстар с сайта Киевстар можно пополнять от 10грн.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:46

  Oktawa написав:
  Ferlakur написав:
  S i m написав:мы же говорили о пополнения мобильного, а не о пополнении кошелька, которое потом можно куда-то вывести...

При пополнении мобильного с карты тоже пишет — минимум 30 грн.

Моб. Киевстар с сайта Киевстар можно пополнять от 10грн.

Так через ТАС2Ю можно и на 1 грн. Интересуют более мелкие суммы)
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Ferlakur написав:Интересуют более мелкие суммы)

через City24 благодійність від 0,01 грн
Пансер
 
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