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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 січ, 2022 18:50
Тем, кому присылают эти предложения на доп. баллы, вы по сибкартам выедаели лимит кешбека в предыдущие месяцы?
Мне на оба акка ни разу не присылали таких предложений, выедаю лимит каждый месяц.
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malinin007
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Додано: Сер 12 січ, 2022 18:51
Пансер написав: Ferlakur написав:
Интересуют более мелкие суммы)
через City24 благодійність від 0,01 грн
Мне не для количества транзакций, а именно для пополнения мобильного на минимально возможную сумму.
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Ferlakur
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Додано: Сер 12 січ, 2022 18:58
barborys написав: Искатель написав:
Скажите, в период с октября по текущую дату кто-то пробовал делать "Оплату баллами", т.е. возвращать деньги за покупки картой Укрсиба за счет накопленных баллов в МС Бильше?
В прошлом году у меня была одна неудачная попытка, писали еще люди, что не получалось. Я и забросил. А теперь накопилось много баллов, на сертификаты их тратить что-то не хочется, я бы лучше какой-то платеж погасил. Но хочется понять, есть шансы, что получится, или нет?
А где почитать, за какие покупки можно вернуть балами? Тратил в Сильпо, АЗС, коммуналка, ни одна покупка для возврата не доступна.
почитать в ФАКе Бильше - оплата баллами
там четыре банчика и у укаждого свои условия - конкретно у Сиба разговор начинается с 2000 баллов - если у вас 2000 уже есть - читайте про 100 минимум и т.п.
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cohan
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Додано: Сер 12 січ, 2022 19:02
malinin007 написав:
Тем, кому присылают эти предложения на доп. баллы, вы по сибкартам выедаели лимит кешбека в предыдущие месяцы?
Мне на оба акка ни разу не присылали таких предложений, выедаю лимит каждый месяц.
100% загрузка постоянно - прислали в этом месяце. Но за 80 грн - даже не хочется братся.
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jay2004
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