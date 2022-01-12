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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1809181018111812

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
192
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Тем, кому присылают эти предложения на доп. баллы, вы по сибкартам выедаели лимит кешбека в предыдущие месяцы?

Мне на оба акка ни разу не присылали таких предложений, выедаю лимит каждый месяц.
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:51

  Пансер написав:
  Ferlakur написав:Интересуют более мелкие суммы)

через City24 благодійність від 0,01 грн

Мне не для количества транзакций, а именно для пополнения мобильного на минимально возможную сумму.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:58

  barborys написав:
  Искатель написав:Скажите, в период с октября по текущую дату кто-то пробовал делать "Оплату баллами", т.е. возвращать деньги за покупки картой Укрсиба за счет накопленных баллов в МС Бильше?
В прошлом году у меня была одна неудачная попытка, писали еще люди, что не получалось. Я и забросил. А теперь накопилось много баллов, на сертификаты их тратить что-то не хочется, я бы лучше какой-то платеж погасил. Но хочется понять, есть шансы, что получится, или нет?

А где почитать, за какие покупки можно вернуть балами? Тратил в Сильпо, АЗС, коммуналка, ни одна покупка для возврата не доступна.


почитать в ФАКе Бильше - оплата баллами
там четыре банчика и у укаждого свои условия - конкретно у Сиба разговор начинается с 2000 баллов - если у вас 2000 уже есть - читайте про 100 минимум и т.п.
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:02

  malinin007 написав:Тем, кому присылают эти предложения на доп. баллы, вы по сибкартам выедаели лимит кешбека в предыдущие месяцы?

Мне на оба акка ни разу не присылали таких предложений, выедаю лимит каждый месяц.


100% загрузка постоянно - прислали в этом месяце. Но за 80 грн - даже не хочется братся.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

malinin007 написав:Тем, кому присылают эти предложения на доп. баллы, вы по сибкартам выедаели лимит кешбека в предыдущие месяцы?

Мне на оба акка ни разу не присылали таких предложений, выедаю лимит каждый месяц.
В декабре даже переборщил с тратами
2XL
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