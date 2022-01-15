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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 січ, 2022 09:06
Может, кто подскажет из комрадов, почему часто письма висят в Исходящих, а не переходят в Отправленные (настройки Писем - по умолчанию; ничего не менял)?
Востаннє редагувалось jay2004 в Нед 16 січ, 2022 09:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 січ, 2022 09:19
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
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