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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
192
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 09:06

Может, кто подскажет из комрадов, почему часто письма висят в Исходящих, а не переходят в Отправленные (настройки Писем - по умолчанию; ничего не менял)?
Востаннє редагувалось jay2004 в Нед 16 січ, 2022 09:20, всього редагувалось 1 раз.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 09:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  jay2004 написав:почему часто письма висят в Исходящих, а не переходят в Отправленные
в отправл. попадет когда прочтут,а пока можно даже править.Рекомендую убрать номер,чтобы ночью робот Привата не будил подтвердить вход например :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 20:35

Колеги, закінчились 10К на останній робочій Ньюшці, якою регулярно платили Заказ.УА (там фоп, есі шо, але Сіб давав КБ). Нова буде 18-го, 19-го буде свіжий КБ, а до того мінімум 1 замовлення на 1,5К.
Чи підкажете аналоги банок, які на сайті Заказ дають КБ в принципі, бо продуктами там не пахне. Б5 не проходило раніше. Моно продукти теж.
Що з досвіду ?
Дякую.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 20:50

  stas_rst написав:Колеги, закінчились 10К на останній робочій Ньюшці, якою регулярно платили Заказ.УА (там фоп, есі шо, але Сіб давав КБ). Нова буде 18-го, 19-го буде свіжий КБ, а до того мінімум 1 замовлення на 1,5К.
Чи підкажете аналоги банок, які на сайті Заказ дають КБ в принципі, бо продуктами там не пахне. Б5 не проходило раніше. Моно продукти теж.
Що з досвіду ?
Дякую.


ну Идея ж КБО 5% грязными + может какой сервис кешбека - там 1-1,5%
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 22:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Дякую. Нема такого звіра. 6 банків з КБ, а вибрати - не густо.
stas_rst
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