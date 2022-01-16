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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 січ, 2022 09:06
Может, кто подскажет из комрадов, почему часто письма висят в Исходящих, а не переходят в Отправленные (настройки Писем - по умолчанию; ничего не менял)?
Востаннє редагувалось jay2004
в Нед 16 січ, 2022 09:20, всього редагувалось 1 раз.
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jay2004
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Додано: Нед 16 січ, 2022 20:35
Колеги, закінчились 10К на останній робочій Ньюшці, якою регулярно платили Заказ.УА (там фоп, есі шо, але Сіб давав КБ). Нова буде 18-го, 19-го буде свіжий КБ, а до того мінімум 1 замовлення на 1,5К.
Чи підкажете аналоги банок, які на сайті Заказ дають КБ в принципі, бо продуктами там не пахне. Б5 не проходило раніше. Моно продукти теж.
Що з досвіду ?
Дякую.
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stas_rst
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Додано: Нед 16 січ, 2022 20:50
stas_rst написав:
Колеги, закінчились 10К на останній робочій Ньюшці, якою регулярно платили Заказ.УА (там фоп, есі шо, але Сіб давав КБ). Нова буде 18-го, 19-го буде свіжий КБ, а до того мінімум 1 замовлення на 1,5К.
Чи підкажете аналоги банок, які на сайті Заказ дають КБ в принципі, бо продуктами там не пахне. Б5 не проходило раніше. Моно продукти теж.
Що з досвіду ?
Дякую.
ну Идея ж КБО 5% грязными + может какой сервис кешбека - там 1-1,5%
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cohan
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Додано: Нед 16 січ, 2022 22:02
Дякую. Нема такого звіра. 6 банків з КБ, а вибрати - не густо.
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stas_rst
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Додано: Пон 17 січ, 2022 01:12
stas_rst написав:
Чи підкажете аналоги банок, які на сайті Заказ дають КБ в принципі, бо продуктами там не пахне. Б5 не проходило раніше. Моно продукти теж
Якщо СИБ давав, то Бобер теж має давати, але 1%, ще й балами... Загалом, МСС треба дізнатися і від того вже танцювати. Нафіга ці ребуси?
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klug
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Додано: Пон 17 січ, 2022 08:28
cohan написав:
ну Идея ж КБО 5% грязными + может какой сервис кешбека - там 1-1,5%
Через letyshop ещё доп.кешбек можно получить, единственный минус - долго начисляют. Если нужна рефка, могу скинуть в ЛС.
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lloydbanksua
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Додано: Пон 17 січ, 2022 09:21
stas_rst написав:
Дякую. Нема такого звіра. 6 банків з КБ, а вибрати - не густо.
еще Кредоьанк 0,5-1% в завис от карты
и Аваль 0,5% грязными + может чего добавит от щедрот
ну и ОТП те же 1% грязными но баллами
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cohan
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