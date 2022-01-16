extreme_lviv_ua написав:считаются не месяцы, период накоторый подклюена акция ... если вы открыли карты 2-го сентябпря то акцию вам подключили с 3.09 по 03.03
Сегодня оба оператора гонят что в этом случае до 28.02. Может уже "улучшили"? Где бы официальный текст посмотреть.
Одне, що я зрозумів за роки спілкування з підтримкою, те, що їм віри нема. Я більше повірю IMPRINTER. Мені простіше було перевідкрити на родича ніж тестувати 7му виплату, але цього місяця буду пробувати. 16 лютого буде видно.
1.3. Строк на який підключається Програма кешбеку становить 6 календарних місяців, починаючи з місяця активації Картки
Тобто оператори Вам відповідають згідно правил. 7-ма виплата - недокументована поведінка, якою Ви можете користуватися на власний ризик, але якщо раптом щось "пакращать", то пред'явити Ви нікому нічого не можете. Рішення за Вами.
1.3. Строк на який підключається Програма кешбеку становить 6 календарних місяців, починаючи з місяця активації Картки
Тобто оператори Вам відповідають згідно правил. 7-ма виплата - недокументована поведінка, якою Ви можете користуватися на власний ризик, але якщо раптом щось "пакращать", то пред'явити Ви нікому нічого не можете. Рішення за Вами.
срок действия програмы - это срок последнего дня траты по карте ! а не последний день выплаты. Главное успеть совершить трату до даты подключения программы последнего месяца действия её и тогда цепляется 7-я выплата. Было так - может что еще подправят.