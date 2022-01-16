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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
192
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 12:55

  ВIВ написав:
  Striker написав:Пришли 500 грн вместо 1000. Карта была оформлена в декабре. Будем разбираться.

На старые аки по 1К зашли.

Интересно... а это по 1к на зарплатки зашли? А то у меня на обычные, не зарплатные, ноябрьские Нью (их можно считать старыми) зашло чётко по 5% от трат.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 13:25

  Oberon написав:
  ВIВ написав:
  Striker написав:Пришли 500 грн вместо 1000. Карта была оформлена в декабре. Будем разбираться.

На старые аки по 1К зашли.

Интересно... а это по 1к на зарплатки зашли? А то у меня на обычные, не зарплатные, ноябрьские Нью (их можно считать старыми) зашло чётко по 5% от трат.


кто такую как у вас оформил в декабре 2021 - тем обещали по 1000, потому и сырбор
обещали чЭснА, в 2 захода, но кто те правила читает
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 13:44

Oberon
На сентябрьские, зарплатные.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 13:48

  extreme_lviv_ua написав:считаются не месяцы, период накоторый подклюена акция ... если вы открыли карты 2-го сентябпря то акцию вам подключили с 3.09 по 03.03

Сегодня оба оператора гонят что в этом случае до 28.02.
Может уже "улучшили"?
Где бы официальный текст посмотреть.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 13:58

  ВIВ написав:
  extreme_lviv_ua написав:считаются не месяцы, период накоторый подклюена акция ... если вы открыли карты 2-го сентябпря то акцию вам подключили с 3.09 по 03.03

Сегодня оба оператора гонят что в этом случае до 28.02.
Может уже "улучшили"?
Где бы официальный текст посмотреть.
Одне, що я зрозумів за роки спілкування з підтримкою, те, що їм віри нема. Я більше повірю IMPRINTER. Мені простіше було перевідкрити на родича ніж тестувати 7му виплату, але цього місяця буду пробувати. 16 лютого буде видно.
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:25

  ВIВ написав:
  extreme_lviv_ua написав:считаются не месяцы, период накоторый подклюена акция ... если вы открыли карты 2-го сентябпря то акцию вам подключили с 3.09 по 03.03

Сегодня оба оператора гонят что в этом случае до 28.02.
Может уже "улучшили"?
Где бы официальный текст посмотреть.

Офіційні правила - на офіційному сайті:
1.3. Строк на який підключається Програма кешбеку становить 6 календарних місяців, починаючи з місяця активації Картки

Тобто оператори Вам відповідають згідно правил. 7-ма виплата - недокументована поведінка, якою Ви можете користуватися на власний ризик, але якщо раптом щось "пакращать", то пред'явити Ви нікому нічого не можете. Рішення за Вами.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 17:39

  klug написав:
  ВIВ написав:
  extreme_lviv_ua написав:считаются не месяцы, период накоторый подклюена акция ... если вы открыли карты 2-го сентябпря то акцию вам подключили с 3.09 по 03.03

Сегодня оба оператора гонят что в этом случае до 28.02.
Может уже "улучшили"?
Где бы официальный текст посмотреть.

Офіційні правила - на офіційному сайті:
1.3. Строк на який підключається Програма кешбеку становить 6 календарних місяців, починаючи з місяця активації Картки

Тобто оператори Вам відповідають згідно правил. 7-ма виплата - недокументована поведінка, якою Ви можете користуватися на власний ризик, але якщо раптом щось "пакращать", то пред'явити Ви нікому нічого не можете. Рішення за Вами.


срок действия програмы - это срок последнего дня траты по карте ! а не последний день выплаты. Главное успеть совершить трату до даты подключения программы последнего месяца действия её и тогда цепляется 7-я выплата. Было так - может что еще подправят.
IMPRINTER
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