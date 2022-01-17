lel написав:Читаем первоисточник по зарплатной: 2. Умови нарахування кешбек 2.3. Мінімальна сума накопичення кешбеку становить 100 гривень, максимальна сума кешбеку становить 1000 гривень на місяць. https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... le_zkp.pdf С 10% кэшбэком и не потратить 10т ?
Добре, а чому по іншому акку виплатили менше 100 грн?
Doda А вы на сайт не можете зайти? Потому что для NEW Card мин сумма 100 грн начнет действовать с 01.01.22. А до этого мин суммы не было. Офіційні правила нарахування кешбеку по карті New card *Мінімальна сума накопичення кешбеку становить 100 гривень з 01.01.2022, https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
В отделении отказались перевыпускать карту. Только через 45 дней. По всему городу в поисках перевыпуска ездить не буду. Странный банк, решил, что дальше буду пользовать карту без нормального кэшбека. Карту закрыла. ПУМБ, Идея некст.
sonechko написав:В отделении отказались перевыпускать карту. Только через 45 дней. По всему городу в поисках перевыпуска ездить не буду. Странный банк, решил, что дальше буду пользовать карту без нормального кэшбека. Карту закрыла. ПУМБ, Идея некст.