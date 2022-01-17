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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
192
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
258
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 20:58

  lel написав:Читаем первоисточник по зарплатной: 2. Умови нарахування кешбек
2.3. Мінімальна сума накопичення кешбеку становить 100 гривень, максимальна сума
кешбеку становить 1000 гривень на місяць. https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... le_zkp.pdf
С 10% кэшбэком и не потратить 10т :oops: ?

Добре, а чому по іншому акку виплатили менше 100 грн?
Doda
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 21:03

Doda А вы на сайт не можете зайти? Потому что для NEW Card мин сумма 100 грн начнет действовать с 01.01.22. А до этого мин суммы не было. Офіційні правила нарахування кешбеку по карті New card
*Мінімальна сума накопичення кешбеку становить 100 гривень з 01.01.2022, https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:01

В отделении отказались перевыпускать карту. Только через 45 дней. По всему городу в поисках перевыпуска ездить не буду. Странный банк, решил, что дальше буду пользовать карту без нормального кэшбека. Карту закрыла. ПУМБ, Идея некст.
sonechko
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:06

  sonechko написав:В отделении отказались перевыпускать карту. Только через 45 дней. По всему городу в поисках перевыпуска ездить не буду. Странный банк, решил, что дальше буду пользовать карту без нормального кэшбека. Карту закрыла. ПУМБ, Идея некст.


кредо Правильна
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 22:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  sonechko написав:По всему городу в поисках перевыпуска ездить не буду.

Кешбек себя сам не начислит.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 08:12

SMS о подключении к кешбеку по ZKP таки приходит.

Также смотрю налили 1000 баллов за транзакции.
Monk23
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 09:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

По ZKP выплачивают 1000 вместо 500? Пришла зарплата 545, в прошлом месяце привысил
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:07

  2XL написав:По ZKP выплачивают 1000 вместо 500? Пришла зарплата 545, в прошлом месяце привысил

конечно 1000 по ЗКП.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 13:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

В вайбере в конце декабря было сообщение, что дают 100грн всем + сертификат на 200 в торговую сеть на выбор. Нужно было всего один раз оплатить картой. Кому-то уже начислили плюшки по этой акции?
sir_vit
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:07

  sir_vit написав:В вайбере в конце декабря было сообщение, что дают 100грн всем + сертификат на 200 в торговую сеть на выбор. Нужно было всего один раз оплатить картой. Кому-то уже начислили плюшки по этой акции?


помоему, даже 1000 баллов за 20 транз еще не начислили
cohan
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