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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1003
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
192
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
259
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1003
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  cohan написав:помоему, даже 1000 баллов за 20 транз еще не начислили

Та вроде пришли, без уведомлений. Проверьте баланс.
Monk23
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:09

Скажите, пожалуйста, те, кто оплачивал покупки баллами МС Бильше. Как быстро идет возврат на карту (сколько рабочих дней)? Спасибо.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:28

  Искатель написав:Скажите, пожалуйста, те, кто оплачивал покупки баллами МС Бильше. Как быстро идет возврат на карту (сколько рабочих дней)? Спасибо.

Не быстро. Дней 10 календарных.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:42

оказывается, тут бывает и неплохой курс онлайн-приема $ , как сейчас ...

кто-то пользовался ? какие подводные камни?
какие счета/карты надо открыть, чтоб ВСЁ без комиссий?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 18 січ, 2022 16:54, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:53

  Flamingo написав:
  Искатель написав:Скажите, пожалуйста, те, кто оплачивал покупки баллами МС Бильше. Как быстро идет возврат на карту (сколько рабочих дней)? Спасибо.

Не быстро. Дней 10 календарных.


Обещают кажись за 5 дней.
Инициированный в прошлую пятницу пришел в этот понедельник.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:58

  sir_vit написав:В вайбере в конце декабря было сообщение, что дают 100грн всем + сертификат на 200 в торговую сеть на выбор. Нужно было всего один раз оплатить картой. Кому-то уже начислили плюшки по этой акции?

Теж таке приходило, але нічого ще не виплатили(((
Housane
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Повідомлень: 56
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