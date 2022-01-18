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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 січ, 2022 15:42
cohan написав:
помоему, даже 1000 баллов за 20 транз еще не начислили
Та вроде пришли, без уведомлений. Проверьте баланс.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 16:09
Скажите, пожалуйста, те, кто оплачивал покупки баллами МС Бильше. Как быстро идет возврат на карту (сколько рабочих дней)? Спасибо.
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Искатель
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Додано: Вів 18 січ, 2022 16:28
Искатель написав:
Скажите, пожалуйста, те, кто оплачивал покупки баллами МС Бильше. Как быстро идет возврат на карту (сколько рабочих дней)? Спасибо.
Не быстро. Дней 10 календарных.
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Flamingo
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Додано: Вів 18 січ, 2022 16:42
оказывается, тут бывает и неплохой курс онлайн-приема $ , как сейчас ...
кто-то пользовался ? какие подводные камни?
какие счета/карты надо открыть, чтоб ВСЁ без комиссий?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Вів 18 січ, 2022 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 16:53
Flamingo написав: Искатель написав:
Скажите, пожалуйста, те, кто оплачивал покупки баллами МС Бильше. Как быстро идет возврат на карту (сколько рабочих дней)? Спасибо.
Не быстро. Дней 10 календарных.
Обещают кажись за 5 дней.
Инициированный в прошлую пятницу пришел в этот понедельник.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 18:58
sir_vit написав:
В вайбере в конце декабря было сообщение, что дают 100грн всем + сертификат на 200 в торговую сеть на выбор. Нужно было всего один раз оплатить картой. Кому-то уже начислили плюшки по этой акции?
Теж таке приходило, але нічого ще не виплатили(((
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Додано: Вів 18 січ, 2022 21:08
flysoulfly написав:
оказывается, тут бывает и неплохой курс онлайн
-приема $ , как сейчас ...
какие подводные камни?
вот тут
flysoulfly написав:
какие счета/карты надо открыть, чтоб ВСЁ без комиссий?
зайти еще повезет, а ввыйти без прОцента не
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cohan
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Додано: Вів 18 січ, 2022 21:55
cohan написав: flysoulfly написав:
оказывается, тут бывает и неплохой курс онлайн
-приема $ , как сейчас ...
какие подводные камни?
вот тут
flysoulfly написав:
какие счета/карты надо открыть, чтоб ВСЁ без комиссий?
зайти еще повезет, а ввыйти без прОцента не
По ZKP смотрел тарифы, можно валютные счет открыть и карту за 100 грн. Снятие и пополнение карты без комиссии. От $3500 (если правильно помню) уже появляется плата за обслуживание. Обратите внимание.
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