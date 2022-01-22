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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:46
Добрый день. Подскажите пожалуйста, с Ньюкард бесплатный выход только СЭП? П2п или снятие через банкомат с комиссией?
И если СЭПом выводить то до какого времени можно?
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_PORT_UA
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:50
NewCard
Підкажіть, оплата в інтернет на інфошина через Лікпей буде окешбечена?
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Rainbow
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:57
_PORT_UA написав:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, с Ньюкард бесплатный выход только СЭП? П2п или снятие через банкомат с комиссией?
И если СЭПом выводить то до какого времени можно?
Щоб напевно, цільтеся до 17:00 (хоча можливо й до 17:30 або 17:40 чи навіть 18:00).
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kreuz
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:59
Я даже как-то в 18-40 на форвард с сибаса СЭПил, зашло в тот же день, повезло. Но до такого лучше не дотягивать.
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malinin007
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 16:58
_PORT_UA написав:
И если СЭПом выводить то до какого времени можно?
Регламент в Укрсибі до 18:45
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Rainbow
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 20:08
Що то за "Екстрррра вигідні розрахунки!" в Укрсибонлайн...про що мова? Про 1 бал за 20 грн витрат?https://ibb.co/tcYJw2K
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KVV
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 20:13
Rainbow написав:
NewCard
Підкажіть, оплата в інтернет на інфошина через Лікпей буде окешбечена?
В лімітах залиште тільки "розрахунки в мережі інтернет (3D-secure", інші ліміти в нуль. Якщо оплата пройде0кешбек буде.
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Golf_streem
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 20:14
KVV написав:
Що то за "Екстрррра вигідні розрахунки!" в Укрсибонлайн...про що мова? Про 1 бал за 20 грн витрат?https://ibb.co/tcYJw2K
да, реклама Бильше
колесо заждались уже
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cohan
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Додано: Нед 23 січ, 2022 06:39
_PORT_UA написав:
Подскажите пожалуйста, с Ньюкард бесплатный выход только СЭП? П2п или снятие через банкомат с комиссией?
СЭП бесплатный.
Для зарплатной типа ещё бесплатное снятие налички. Любые P2P спонсируются клиентом.
Все детали в тарифах.
_PORT_UA написав:
Подскажите пожалуйста, с Ньюкард бесплатный выход только СЭП? П2п или снятие через банкомат с комиссией?
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MASolomko
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Додано: Нед 23 січ, 2022 08:44
MASolomko написав:
Любые P2P спонсируются клиентом.
Внутрибанк разве тоже?
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Aktus
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