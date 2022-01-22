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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1003
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
239
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
260
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1003
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:46

Добрый день. Подскажите пожалуйста, с Ньюкард бесплатный выход только СЭП? П2п или снятие через банкомат с комиссией?
И если СЭПом выводить то до какого времени можно?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:50

NewCard
Підкажіть, оплата в інтернет на інфошина через Лікпей буде окешбечена? :)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:57

  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, с Ньюкард бесплатный выход только СЭП? П2п или снятие через банкомат с комиссией?
И если СЭПом выводить то до какого времени можно?

Щоб напевно, цільтеся до 17:00 (хоча можливо й до 17:30 або 17:40 чи навіть 18:00).
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Я даже как-то в 18-40 на форвард с сибаса СЭПил, зашло в тот же день, повезло. Но до такого лучше не дотягивать.
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 16:58

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  _PORT_UA написав:И если СЭПом выводить то до какого времени можно?

Регламент в Укрсибі до 18:45
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 20:08

Що то за "Екстрррра вигідні розрахунки!" в Укрсибонлайн...про що мова? Про 1 бал за 20 грн витрат?

https://ibb.co/tcYJw2K
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 20:13

  Rainbow написав:NewCard
Підкажіть, оплата в інтернет на інфошина через Лікпей буде окешбечена? :)
В лімітах залиште тільки "розрахунки в мережі інтернет (3D-secure", інші ліміти в нуль. Якщо оплата пройде0кешбек буде.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 20:14

  KVV написав:Що то за "Екстрррра вигідні розрахунки!" в Укрсибонлайн...про що мова? Про 1 бал за 20 грн витрат?

https://ibb.co/tcYJw2K


да, реклама Бильше

колесо заждались уже
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 06:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  _PORT_UA написав:Подскажите пожалуйста, с Ньюкард бесплатный выход только СЭП? П2п или снятие через банкомат с комиссией?
СЭП бесплатный.
Для зарплатной типа ещё бесплатное снятие налички. Любые P2P спонсируются клиентом.
Все детали в тарифах.


  _PORT_UA написав:Подскажите пожалуйста, с Ньюкард бесплатный выход только СЭП? П2п или снятие через банкомат с комиссией?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 08:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  MASolomko написав:Любые P2P спонсируются клиентом.

Внутрибанк разве тоже?
Aktus
 
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