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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1003
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
239
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
260
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1003
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 08:59

  Aktus написав:
  MASolomko написав:Любые P2P спонсируются клиентом.

Внутрибанк разве тоже?

Внутрибанк не есть р2р по сути своей. Внутрибанк это переброска между счетами одного банка без участия МПС
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 11:09

  Мизантрóп написав:нема 10% по новому акку " у грудні повернення за кешбеком збільшуються до 10%. " https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/413187/ по идее 1500 должны налить за 10к трат с телефонными.Пока только 1000
апд: пришли к обеду и 500 под соусом КБ 10% весь грудень и даже на "новый ак" декабря до 45 дней :roll:
Спсб,сибас,так держать

Читал много комментариев и ничего не понял.

Кому за декабрьские траты нальют 500+500 (кроме счастливых обладателея ZKP)? Т.е. у кого за декабрь увеличивается кешбэк до 10% (кроме зарплаток, с ними понятно)?
У тех, кто карты открыл только в декабре или еще у кого-то?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 11:15

  Искатель написав:
  Мизантрóп написав:нема 10% по новому акку " у грудні повернення за кешбеком збільшуються до 10%. " https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/413187/ по идее 1500 должны налить за 10к трат с телефонными.Пока только 1000
апд: пришли к обеду и 500 под соусом КБ 10% весь грудень и даже на "новый ак" декабря до 45 дней :roll:
Спсб,сибас,так держать

Читал много комментариев и ничего не понял.

Кому за декабрьские траты нальют 500+500 (кроме счастливых обладателея ZKP)? Т.е. у кого за декабрь увеличивается кешбэк до 10% (кроме зарплаток, с ними понятно)?
У тех, кто карты открыл только в декабре или еще у кого-то?

Кто в декабре открыл
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 11:18

velvet, спасибо за ответ и +1 в карму!

Еще один вопрос: скажите, а кто-то пробовал делать "Оплату баллами" у других карт, не Укрсиба? Это в принципе возможно?
У меня по Правильной Кредобанка уже накопилось почти 800 золотых баллов, но эту карту даже не предлагает для возврата. Где-то что-то можно настроить или такой финт - только по Ньюшке?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 11:19

Искатель новым аккам.Субсидианта закрывал год назад.В декабре снова открыл.Пополнен моб. в приложении на 5 грн. и сделано оплат на 10000,11 грн..В декабре 500 налили,16-го тоже 500 и 20-го еще 500.Второй акк закрывался в середине ноября.Переоткрыт в конце декабря.При открытии светило в приложении 2 счета (старый тоже).Мобильный пополнен,но 500 за это нема,а 20.01 КБ задвоенный таки дали.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 11:43

  Искатель написав:velvet, спасибо за ответ и +1 в карму!

Еще один вопрос: скажите, а кто-то пробовал делать "Оплату баллами" у других карт, не Укрсиба? Это в принципе возможно?
У меня по Правильной Кредобанка уже накопилось почти 800 золотых баллов, но эту карту даже не предлагает для возврата. Где-то что-то можно настроить или такой финт - только по Ньюшке?

Якщо ви хочете скористатися функцією оплати балами для попередньої покупки та повернути власні кошти на рахунок, на балансі картки, для якої доступна опція оплати балами, має бути не менш ніж 2000 золотих балів.
https://bilshe.mastercard.ua/faq/pay_wi ... rds_eraser
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 12:25

Получил NC в начале января, 16 января никаких сообщений о кешбеке не было. Были оплаты коммуналки на Портмоне около 5 тысяч суммарно и несколько оплат на Алике. Или я не там смотрю (видел у коллег скрины с начисленным кешбеком, но у себя в клиенте никаких менюшек по этому поводу не нашел) или КБ не был начислен, может кто-то сориентирует?
Квінто
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 12:48

  Квінто написав:Получил NC в начале января, 16 января никаких сообщений о кешбеке не было. Были оплаты коммуналки на Портмоне около 5 тысяч суммарно и несколько оплат на Алике. Или я не там смотрю (видел у коллег скрины с начисленным кешбеком, но у себя в клиенте никаких менюшек по этому поводу не нашел) или КБ не был начислен, может кто-то сориентирует?

Кешбек по оплатам в интернете, совершенным в январе, получите 16 февраля.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 15:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ещё нужно заказывать Нью Кард предварительно по ссылке? Зкп по отдельному линку?
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 15:12

  2XL написав:Ещё нужно заказывать Нью Кард предварительно по ссылке? Зкп по отдельному линку?

можно прямо в отделении, но проследите, чтобы это была именно НК ЗКП (лучше не именная - дают сразу и сразу можно увидеть или не нажучили)
Моим пытались всунуть обычную зарплатку - смутило, что ее надо ждать и она только именная, я тогда сразу сказал - это не то. Потом манагер долго бегала и звонила и в итоге открыли ЗКП. На карте должно быть тоже ZKP написано.
ol_zy
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