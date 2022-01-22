Мизантрóп написав:нема 10% по новому акку " у грудні повернення за кешбеком збільшуються до 10%. " https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/413187/ по идее 1500 должны налить за 10к трат с телефонными.Пока только 1000 апд: пришли к обеду и 500 под соусом КБ 10% весь грудень и даже на "новый ак" декабря до 45 дней Спсб,сибас,так держать
Читал много комментариев и ничего не понял.
Кому за декабрьские траты нальют 500+500 (кроме счастливых обладателея ZKP)? Т.е. у кого за декабрь увеличивается кешбэк до 10% (кроме зарплаток, с ними понятно)? У тех, кто карты открыл только в декабре или еще у кого-то?
Мизантрóп написав:нема 10% по новому акку " у грудні повернення за кешбеком збільшуються до 10%. " https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/413187/ по идее 1500 должны налить за 10к трат с телефонными.Пока только 1000 апд: пришли к обеду и 500 под соусом КБ 10% весь грудень и даже на "новый ак" декабря до 45 дней Спсб,сибас,так держать
Читал много комментариев и ничего не понял.
Кому за декабрьские траты нальют 500+500 (кроме счастливых обладателея ZKP)? Т.е. у кого за декабрь увеличивается кешбэк до 10% (кроме зарплаток, с ними понятно)? У тех, кто карты открыл только в декабре или еще у кого-то?
Еще один вопрос: скажите, а кто-то пробовал делать "Оплату баллами" у других карт, не Укрсиба? Это в принципе возможно? У меня по Правильной Кредобанка уже накопилось почти 800 золотых баллов, но эту карту даже не предлагает для возврата. Где-то что-то можно настроить или такой финт - только по Ньюшке?
Искатель новым аккам.Субсидианта закрывал год назад.В декабре снова открыл.Пополнен моб. в приложении на 5 грн. и сделано оплат на 10000,11 грн..В декабре 500 налили,16-го тоже 500 и 20-го еще 500.Второй акк закрывался в середине ноября.Переоткрыт в конце декабря.При открытии светило в приложении 2 счета (старый тоже).Мобильный пополнен,но 500 за это нема,а 20.01 КБ задвоенный таки дали.
Искатель написав:velvet, спасибо за ответ и +1 в карму!
Еще один вопрос: скажите, а кто-то пробовал делать "Оплату баллами" у других карт, не Укрсиба? Это в принципе возможно? У меня по Правильной Кредобанка уже накопилось почти 800 золотых баллов, но эту карту даже не предлагает для возврата. Где-то что-то можно настроить или такой финт - только по Ньюшке?
Получил NC в начале января, 16 января никаких сообщений о кешбеке не было. Были оплаты коммуналки на Портмоне около 5 тысяч суммарно и несколько оплат на Алике. Или я не там смотрю (видел у коллег скрины с начисленным кешбеком, но у себя в клиенте никаких менюшек по этому поводу не нашел) или КБ не был начислен, может кто-то сориентирует?
Квінто написав:Получил NC в начале января, 16 января никаких сообщений о кешбеке не было. Были оплаты коммуналки на Портмоне около 5 тысяч суммарно и несколько оплат на Алике. Или я не там смотрю (видел у коллег скрины с начисленным кешбеком, но у себя в клиенте никаких менюшек по этому поводу не нашел) или КБ не был начислен, может кто-то сориентирует?
Кешбек по оплатам в интернете, совершенным в январе, получите 16 февраля.
2XL написав:Ещё нужно заказывать Нью Кард предварительно по ссылке? Зкп по отдельному линку?
можно прямо в отделении, но проследите, чтобы это была именно НК ЗКП (лучше не именная - дают сразу и сразу можно увидеть или не нажучили) Моим пытались всунуть обычную зарплатку - смутило, что ее надо ждать и она только именная, я тогда сразу сказал - это не то. Потом манагер долго бегала и звонила и в итоге открыли ЗКП. На карте должно быть тоже ZKP написано.