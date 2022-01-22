Квінто написав:Получил NC в начале января, 16 января никаких сообщений о кешбеке не было. Были оплаты коммуналки на Портмоне около 5 тысяч суммарно и несколько оплат на Алике. Или я не там смотрю (видел у коллег скрины с начисленным кешбеком, но у себя в клиенте никаких менюшек по этому поводу не нашел) или КБ не был начислен, может кто-то сориентирует?
КБ не отображается. Возможно видели баллы в Бильше
Искатель написав:velvet, спасибо за ответ и +1 в карму!
Еще один вопрос: скажите, а кто-то пробовал делать "Оплату баллами" у других карт, не Укрсиба? Это в принципе возможно? У меня по Правильной Кредобанка уже накопилось почти 800 золотых баллов, но эту карту даже не предлагает для возврата. Где-то что-то можно настроить или такой финт - только по Ньюшке?
Квінто написав:Получил NC в начале января, 16 января никаких сообщений о кешбеке не было. Были оплаты коммуналки на Портмоне около 5 тысяч суммарно и несколько оплат на Алике. Или я не там смотрю (видел у коллег скрины с начисленным кешбеком, но у себя в клиенте никаких менюшек по этому поводу не нашел) или КБ не был начислен, может кто-то сориентирует?
КБ подключается на следующие сутки, о чем должно прийти смс (мне не приходило). Размер КБ нигде в приложении не видно (я считаю вручную). КБ начисляется за интернет оплаты, по-этому можно в лимитах выставить "Розрахунки в мережі інтернет (3d-secure)" какую-то сумму, все остальные в ноль. Если платеж прошел--кб будет.