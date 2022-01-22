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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1003
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
239
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
260
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1003
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 15:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Если стать настоящим зарплатником, т.е. перевести зп - через 6 мес что делать? Еще там и акция по нк закончится 31.07.22
valya
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 15:22

  Квінто написав:Получил NC в начале января, 16 января никаких сообщений о кешбеке не было. Были оплаты коммуналки на Портмоне около 5 тысяч суммарно и несколько оплат на Алике. Или я не там смотрю (видел у коллег скрины с начисленным кешбеком, но у себя в клиенте никаких менюшек по этому поводу не нашел) или КБ не был начислен, может кто-то сориентирует?

КБ не отображается. Возможно видели баллы в Бильше
valya
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:00

  velvet написав:
  Искатель написав:velvet, спасибо за ответ и +1 в карму!

Еще один вопрос: скажите, а кто-то пробовал делать "Оплату баллами" у других карт, не Укрсиба? Это в принципе возможно?
У меня по Правильной Кредобанка уже накопилось почти 800 золотых баллов, но эту карту даже не предлагает для возврата. Где-то что-то можно настроить или такой финт - только по Ньюшке?

Якщо ви хочете скористатися функцією оплати балами для попередньої покупки та повернути власні кошти на рахунок, на балансі картки, для якої доступна опція оплати балами, має бути не менш ніж 2000 золотих балів.
https://bilshe.mastercard.ua/faq/pay_wi ... rds_eraser


в кредобанк не так,
всего четыре банка, конверт балло в деньги у всех по разному

https://bilshe.mastercard.ua/faq/pay_wi ... _kredobank

может для правильной они не настроили, для кредиток и присоединенных работает отлично
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:23

  Квінто написав:Получил NC в начале января, 16 января никаких сообщений о кешбеке не было. Были оплаты коммуналки на Портмоне около 5 тысяч суммарно и несколько оплат на Алике. Или я не там смотрю (видел у коллег скрины с начисленным кешбеком, но у себя в клиенте никаких менюшек по этому поводу не нашел) или КБ не был начислен, может кто-то сориентирует?

КБ подключается на следующие сутки, о чем должно прийти смс (мне не приходило). Размер КБ нигде в приложении не видно (я считаю вручную). КБ начисляется за интернет оплаты, по-этому можно в лимитах выставить "Розрахунки в мережі інтернет (3d-secure)" какую-то сумму, все остальные в ноль. Если платеж прошел--кб будет.
Golf_streem
 
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