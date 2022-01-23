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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 січ, 2022 18:12
А тут есть ещё кто-то кто открывал Нью кард в декабре и не получил 500 грн за пополнение (от 5 грн) мобильного в укрсибонлайн?
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