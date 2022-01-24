Додано: Пон 24 січ, 2022 21:37

Golf_streem написав: КБ подключается на следующие сутки, о чем должно прийти смс (мне не приходило). Размер КБ нигде в приложении не видно (я считаю вручную). КБ начисляется за интернет оплаты, по-этому можно в лимитах выставить "Розрахунки в мережі інтернет (3d-secure)" какую-то сумму, все остальные в ноль. Если платеж прошел--кб будет. КБ подключается на следующие сутки, о чем должно прийти смс (мне не приходило). Размер КБ нигде в приложении не видно (я считаю вручную). КБ начисляется за интернет оплаты, по-этому можно в лимитах выставить "Розрахунки в мережі інтернет (3d-secure)" какую-то сумму, все остальные в ноль. Если платеж прошел--кб будет.

Мне СМС как раз приходила о подключении.Спасибо за идею поставить лимиты на все, кроме интернет-оплат. Осталось только найти где эти лимиты.Навскидку не могу найти, дурацкая аппликуха. Подозреваю, что тоже в Веб-версии. Кстати, нашел график расходов по карте в мобильном клиенте. Судя по всему коммуналка Портмоне идет в "Інші виплати" (сумма больше 6 тыс), а в статью "Оплата послуг в інтернеті" у меня всего 330 грн. Похоже это оплата мобилки из приложений опсос-ов, может еще чего, не помню уже. Значит ли это, что за базу для расчета кешбека будут браться только эти 330 грн. Или там другая кухня?