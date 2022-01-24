Кащей написав:Есть тут счастливые участники акции "новорични подарунки за ваши розрахунки" https://main.ochevygoda.com.ua/podar_za ... n=22765001 ? Там, где обещано за одну оплату до 31 декабря ваучер на 200 грн. По присланному коду дали ваучер на 100грн вместо 200. Я один такой удачливый?
По двум аккаунтам ничего не пришло. Продолжаю ждать.
Квінто написав:Получил NC в начале января, 16 января никаких сообщений о кешбеке не было. Были оплаты коммуналки на Портмоне около 5 тысяч суммарно и несколько оплат на Алике. Или я не там смотрю (видел у коллег скрины с начисленным кешбеком, но у себя в клиенте никаких менюшек по этому поводу не нашел) или КБ не был начислен, может кто-то сориентирует?
КБ не отображается. Возможно видели баллы в Бильше
Тоже так думал. Но увидел скрин у комрада Мизантроп в сообщении "Пон 17 січ, 2022 11:31" на странице 1816. Там видно сколько было кешбека помесячно. Подозреваю, что скрин с веб-версии клиента, а не с мобильного приложения. Сейчас проверю его, не помню когда заходил и заходил ли вообще.
Golf_streem написав:КБ подключается на следующие сутки, о чем должно прийти смс (мне не приходило). Размер КБ нигде в приложении не видно (я считаю вручную). КБ начисляется за интернет оплаты, по-этому можно в лимитах выставить "Розрахунки в мережі інтернет (3d-secure)" какую-то сумму, все остальные в ноль. Если платеж прошел--кб будет.
Мне СМС как раз приходила о подключении. Спасибо за идею поставить лимиты на все, кроме интернет-оплат. Осталось только найти где эти лимиты. Навскидку не могу найти, дурацкая аппликуха. Подозреваю, что тоже в Веб-версии. Кстати, нашел график расходов по карте в мобильном клиенте. Судя по всему коммуналка Портмоне идет в "Інші виплати" (сумма больше 6 тыс), а в статью "Оплата послуг в інтернеті" у меня всего 330 грн. Похоже это оплата мобилки из приложений опсос-ов, может еще чего, не помню уже. Значит ли это, что за базу для расчета кешбека будут браться только эти 330 грн. Или там другая кухня?
Golf_streem написав:КБ подключается на следующие сутки, о чем должно прийти смс (мне не приходило). Размер КБ нигде в приложении не видно (я считаю вручную). КБ начисляется за интернет оплаты, по-этому можно в лимитах выставить "Розрахунки в мережі інтернет (3d-secure)" какую-то сумму, все остальные в ноль. Если платеж прошел--кб будет.
Мне СМС как раз приходила о подключении. Спасибо за идею поставить лимиты на все, кроме интернет-оплат. Осталось только найти где эти лимиты. Навскидку не могу найти, дурацкая аппликуха. Подозреваю, что тоже в Веб-версии. Кстати, нашел график расходов по карте в мобильном клиенте. Судя по всему коммуналка Портмоне идет в "Інші виплати" (сумма больше 6 тыс), а в статью "Оплата послуг в інтернеті" у меня всего 330 грн. Похоже это оплата мобилки из приложений опсос-ов, может еще чего, не помню уже. Значит ли это, что за базу для расчета кешбека будут браться только эти 330 грн. Или там другая кухня?
В приложении нажимаете на надпись со значком карты МС World *****1111 - и сразу видны лимиты. Поставите лимиты - Зд 10000, Интернет 10000. Все остальное 0 или 1. И уже в новом месяце смотрите только эти лимиты.
lel написав:В приложении нажимаете на надпись со значком карты МС World *****1111 - и сразу видны лимиты. Поставите лимиты - Зд 10000, Интернет 10000. Все остальное 0 или 1. И уже в новом месяце смотрите только эти лимиты.
То ж надо куда всунули. Клиентоориентированный интерфейс, ничего не скажешь. Я к моменту Вашего ответа, правда, уже лимиты в веб-версии поменял (там они на очевидном месте), но все-равно спасибо за ответ.