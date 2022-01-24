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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1003
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
239
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
260
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1003
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А тут есть ещё кто-то кто открывал Нью кард в декабре и не получил 500 грн за пополнение (от 5 грн) мобильного в укрсибонлайн?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 19:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Aps написав:Одно СМС. Один сертификат.
Но в нем два штрихкода по 100 грн.
Спасибо, теперь пригляделся - и сам увидел. Бережливые французы экономят на всем, даже на виртуальной бумаге.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 19:28

  Кащей написав:Есть тут счастливые участники акции "новорични подарунки за ваши розрахунки" https://main.ochevygoda.com.ua/podar_za ... n=22765001 ?
Там, где обещано за одну оплату до 31 декабря ваучер на 200 грн.
По присланному коду дали ваучер на 100грн вместо 200. Я один такой удачливый?


По двум аккаунтам ничего не пришло. Продолжаю ждать.
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 19:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Gost2013 написав:По двум аккаунтам ничего не пришло. Продолжаю ждать.
Мне пришло после обращения в чат в приложении. Мне там никто не ответил, но СМС с кодом пришла через час-другой.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:22

  valya написав:
  Квінто написав:Получил NC в начале января, 16 января никаких сообщений о кешбеке не было. Были оплаты коммуналки на Портмоне около 5 тысяч суммарно и несколько оплат на Алике. Или я не там смотрю (видел у коллег скрины с начисленным кешбеком, но у себя в клиенте никаких менюшек по этому поводу не нашел) или КБ не был начислен, может кто-то сориентирует?

КБ не отображается. Возможно видели баллы в Бильше

Тоже так думал. Но увидел скрин у комрада Мизантроп в сообщении "Пон 17 січ, 2022 11:31" на странице 1816. Там видно сколько было кешбека помесячно. Подозреваю, что скрин с веб-версии клиента, а не с мобильного приложения. Сейчас проверю его, не помню когда заходил и заходил ли вообще.
Квінто
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Golf_streem написав:КБ подключается на следующие сутки, о чем должно прийти смс (мне не приходило). Размер КБ нигде в приложении не видно (я считаю вручную). КБ начисляется за интернет оплаты, по-этому можно в лимитах выставить "Розрахунки в мережі інтернет (3d-secure)" какую-то сумму, все остальные в ноль. Если платеж прошел--кб будет.

Мне СМС как раз приходила о подключении.
Спасибо за идею поставить лимиты на все, кроме интернет-оплат. Осталось только найти где эти лимиты. :) Навскидку не могу найти, дурацкая аппликуха. Подозреваю, что тоже в Веб-версии. Кстати, нашел график расходов по карте в мобильном клиенте. Судя по всему коммуналка Портмоне идет в "Інші виплати" (сумма больше 6 тыс), а в статью "Оплата послуг в інтернеті" у меня всего 330 грн. Похоже это оплата мобилки из приложений опсос-ов, может еще чего, не помню уже. Значит ли это, что за базу для расчета кешбека будут браться только эти 330 грн. Или там другая кухня?
Квінто
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:44

  Квінто написав:
  Golf_streem написав:КБ подключается на следующие сутки, о чем должно прийти смс (мне не приходило). Размер КБ нигде в приложении не видно (я считаю вручную). КБ начисляется за интернет оплаты, по-этому можно в лимитах выставить "Розрахунки в мережі інтернет (3d-secure)" какую-то сумму, все остальные в ноль. Если платеж прошел--кб будет.

Мне СМС как раз приходила о подключении.
Спасибо за идею поставить лимиты на все, кроме интернет-оплат. Осталось только найти где эти лимиты. :) Навскидку не могу найти, дурацкая аппликуха. Подозреваю, что тоже в Веб-версии. Кстати, нашел график расходов по карте в мобильном клиенте. Судя по всему коммуналка Портмоне идет в "Інші виплати" (сумма больше 6 тыс), а в статью "Оплата послуг в інтернеті" у меня всего 330 грн. Похоже это оплата мобилки из приложений опсос-ов, может еще чего, не помню уже. Значит ли это, что за базу для расчета кешбека будут браться только эти 330 грн. Или там другая кухня?

В приложении нажимаете на надпись со значком карты МС World *****1111 - и сразу видны лимиты. Поставите лимиты - Зд 10000, Интернет 10000. Все остальное 0 или 1. И уже в новом месяце смотрите только эти лимиты.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  lel написав:В приложении нажимаете на надпись со значком карты МС World *****1111 - и сразу видны лимиты. Поставите лимиты - Зд 10000, Интернет 10000. Все остальное 0 или 1. И уже в новом месяце смотрите только эти лимиты.

То ж надо куда всунули. Клиентоориентированный интерфейс, ничего не скажешь. Я к моменту Вашего ответа, правда, уже лимиты в веб-версии поменял (там они на очевидном месте), но все-равно спасибо за ответ.
Квінто
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:58

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Квінто написав:Подозреваю, что скрин с веб-версии клиента
с веб морды,раньше не замечал.Как раз чатился там ,так эффективнее чем в приложении
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 21:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  2XL написав:пуш-сообщение после получения тоже не было?

Было на утро следующего дня.
Квінто
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