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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1825182618271828

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1003
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
239
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
260
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1003
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 22:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Мизантрóп написав:с веб морды,раньше не замечал.Как раз чатился там ,так эффективнее чем в приложении

Облазил веб-морду, не могу найти такую картинку. Как вариант, ее у меня нет, так как кешбек еще не начисляли. Или эти специалисты по маскировке ее засунули в какую-то жопень?
Квінто
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 22:40

  Квінто написав:
  Мизантрóп написав:с веб морды,раньше не замечал.Как раз чатился там ,так эффективнее чем в приложении

Облазил веб-морду, не могу найти такую картинку. Как вариант, ее у меня нет, так как кешбек еще не начисляли. Или эти специалисты по маскировке ее засунули в какую-то жопень?

У лівому верхньому кутку. Але там показує лише виплачений кишмиш.
klug
 
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  #<1 ... 1825182618271828
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