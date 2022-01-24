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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 січ, 2022 22:10
Мизантрóп написав:
с веб морды,раньше не замечал.Как раз чатился там ,так эффективнее чем в приложении
Облазил веб-морду, не могу найти такую картинку. Как вариант, ее у меня нет, так как кешбек еще не начисляли. Или эти специалисты по маскировке ее засунули в какую-то жопень?
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Квінто
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Додано: Пон 24 січ, 2022 22:40
Квінто написав: Мизантрóп написав:
с веб морды,раньше не замечал.Как раз чатился там ,так эффективнее чем в приложении
Облазил веб-морду, не могу найти такую картинку. Как вариант, ее у меня нет, так как кешбек еще не начисляли. Или эти специалисты по маскировке ее засунули в какую-то жопень?
У лівому верхньому кутку. Але там показує лише виплачений кишмиш.
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klug
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Додано: Вів 25 січ, 2022 01:19
Квінто написав:
Судя по всему коммуналка Портмоне идет в "Інші виплати"
Портмоне должно войти в зачот--это интернет платеж.
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