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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1830183118321833

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 1003
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
239
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
260
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 1003
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 21:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Коллеги подскажите, оплата на сайте розетки алкоголя ньюкартой, будет кешбык и сколько?
тарасов
 
Повідомлень: 475
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 21:43

  тарасов написав:Коллеги подскажите, оплата на сайте розетки алкоголя ньюкартой, будет кешбык и сколько?


5 чистыми
или 10 если ZKP


кстати, если табак в Сильпо - будет тот же самый :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Подякував: 88 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 21:44

cohan
сенкс...
тарасов
 
Повідомлень: 475
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 21:55

  тарасов написав:кешбык
шось новеньке :D

По Розетці - не забувайте що там предавторизація і якщо будуть довго доставляти то може провестись наступним місяцем.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 21:58

KVV
спс, описался... :D
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 21:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

На предавторизацию лимиты в приложении не работают, поэтому нет гарантии пройдёт ли операция интернетом или нет.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 08:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вчера пришли 100грн за декабрьскую акцию: одна покупка и получи 100грн + сертификат. Уведомление пушем, а вот сертификатов пока не видно
sir_vit
 
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