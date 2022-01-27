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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 січ, 2022 21:39
Коллеги подскажите, оплата на сайте розетки алкоголя ньюкартой, будет кешбык и сколько?
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тарасов
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Додано: Чет 27 січ, 2022 21:43
тарасов написав:
Коллеги подскажите, оплата на сайте розетки алкоголя ньюкартой, будет кешбык и сколько?
5 чистыми
или 10 если ZKP
кстати, если табак в Сильпо - будет тот же самый
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cohan
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Додано: Чет 27 січ, 2022 21:44
cohan
сенкс...
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тарасов
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Додано: Чет 27 січ, 2022 21:55
тарасов написав:
кешбык
шось новеньке
По Розетці - не забувайте що там предавторизація і якщо будуть довго доставляти то може провестись наступним місяцем.
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KVV
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Додано: Чет 27 січ, 2022 21:58
KVV
спс, описался...
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тарасов
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Додано: Чет 27 січ, 2022 21:59
На предавторизацию лимиты в приложении не работают, поэтому нет гарантии пройдёт ли операция интернетом или нет.
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MASolomko
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 08:06
Вчера пришли 100грн за декабрьскую акцию: одна покупка и получи 100грн + сертификат. Уведомление пушем, а вот сертификатов пока не видно
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sir_vit
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