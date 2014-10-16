Город Шатура, 120 километров от Москвы. Процветающе экономически россияне стоят в очереди за право первым покопаться в мусорном ящике.
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 26 гру, 2017 18:14
Город Шатура, 120 километров от Москвы. Процветающе экономически россияне стоят в очереди за право первым покопаться в мусорном ящике.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Вів 26 гру, 2017 21:34
А теперь дружно: Санкции ни на что не влияют!
Силуанов: резервный фонд в 2017 году будет полностью исчерпан
Подробнее на ТАСС:
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Сер 27 гру, 2017 14:02
Re: Російська економіка
Второй за месяц запущенный в РФ спутник не выходит на связь
Додано: Сер 27 гру, 2017 18:34
Re: Російська економіка
Волгарь, не вы спутник "выключили"?
Ну когда меня 'выключали", может локтем какой тумблер зацепили?
Додано: П'ят 29 гру, 2017 10:17
Сбоивший спутник Angosat вышел на связь с Землей - аппарат в порядке
Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
22.12.2017 432,0
30.12.2016 376,3
Самый высокий показатель с 24/10/2014. За год ЗВР выросли на 56 млрд. долларов
Минфин в 2018 году купит валюту на 2 трлн рублей при цене нефти $54-55
С учетом этих планов, весьма вероятно, что через год ЗВР РФ превысят 500 млрд. долларов.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:11
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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