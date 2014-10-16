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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 18:14

Город Шатура, 120 километров от Москвы. Процветающе экономически россияне стоят в очереди за право первым покопаться в мусорном ящике.
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А теперь дружно: Санкции ни на что не влияют!

Силуанов: резервный фонд в 2017 году будет полностью исчерпан

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/4844032
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 14:02

Re: Російська економіка

Второй за месяц запущенный в РФ спутник не выходит на связь
http://news.liga.net/video/society/1487 ... az_smi.htm
V2
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:34

Re: Російська економіка

V2 написав:Второй за месяц запущенный в РФ спутник не выходит на связь
http://news.liga.net/video/society/1487 ... az_smi.htm


Волгарь, не вы спутник "выключили"?
Ну когда меня 'выключали", может локтем какой тумблер зацепили?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 10:17

Сбоивший спутник Angosat вышел на связь с Землей - аппарат в порядке
http://www.newsru.com/russia/29dec2017/angosat.html
Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
22.12.2017 432,0
30.12.2016 376,3
http://cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Самый высокий показатель с 24/10/2014. За год ЗВР выросли на 56 млрд. долларов
Минфин в 2018 году купит валюту на 2 трлн рублей при цене нефти $54-55
Минфин России в 2018 году закупит на внутреннем рынке валюту на сумму 2 трлн руб. при среднегодовой цене нефти марки Urals $54-55 за баррель и 2,8 трлн руб. при нефти по $60 за баррель. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.

https://www.kommersant.ru/doc/3508994
С учетом этих планов, весьма вероятно, что через год ЗВР РФ превысят 500 млрд. долларов.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:11

http://www.rosbalt.ru/russia/2017/12/29/1672310.html
Численность безработных в России за неделю с 20 по 27 декабря увеличилась на 1,9% и составила 770,5 тыс. человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные пресс-службы Минтруда РФ.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 23:05

14.12.2017. путин: "Здравоохранение - приоритетная сфера в России"
Общее число больниц на России:
2000г - 10 700
2016г - 5 400
Общее число детских больничных мест на России:
2000г - 229 тыс
2016г -159 тыс
(данные Росстата)
Самое время ввязываться в новую гонку вооружений...Но потом не стонать,и на оппозицию не сваливать...
tvagel
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