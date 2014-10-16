Состоятельные россияне в рекордных количествах покупают гражданство зарубежных стран и избавляются от статуса налогового резидента РФ, чтобы иметь возможность покинуть страну или стать невидимым для российских налоговых органов.

Более 700 человек с типичными российскими именами и фамилиями, полные тезки крупных бизнесменов и чиновников, в том числе фигурирующих в списке Forbes, стали гражданами Мальты в течение последних трех лет, следует из данных, опубликованных правительством страны.

Среди них - основатель и совладелец "Яндекса" Аркадий Волож с членами своей семьи, владелец инвестиционной компании O1 Group Борис Минц, совладелец холдинговой компании ICT Holding Александр Несис. Все трое входят в российский список Forbes с состояниями 1,1, 1,3 и 2,4 млрд долларов соотвественно.

Мальтийцами также стали тезки крупнейшего производителя водки в России, совладельца Beluga Group Александра Мечетина, одного из крупнейших российских землевладельцев Игоря Худокормова и Алексея Марея - главного управляющего директора и зампреда правления Альфа-банка, в ноябре 2017 года оставившего свои посты в связи с переездом семьи в Лондон.

Также в списке - семья владельца крупной девелоперской компании ФСК "Лидер" Владимира Воронина, топ-менеджеры "Лаборатории Касперского", гендиректор золотодобывающей компании "Полюс" Павел Грачев, включенный в рейтинг топ-25 самых в​ысокооплачиваемых менеджеров России журнала Forbes; Дмитрий Дойхен и Николая Фартушняк - сооснователи крупнейшей сети магазинов спорттоваров "Спортмастер"; брат экс-министра транспорта России, помощника президента России Игоря Левитина Леонид с семьей и многие другие.

Каждый второй участник программы "Гражданство за инвестиции", действующей на Мальте с 2013 года, предположительно, оказался выходцем из РФ.

Чтобы стать гражданами Мальты, они должны были внести взнос в размере 650 тысяч евро, инвестировать не менее 350 тысяч евро в недвижимость Мальты и не менее 150 тысяч - в утвержденные правительством облигации.

Скупка мальтийских паспортов - лишь верхушка айсберга, показало исследование Tranio: одновременно большинство состоятельных граждан РФ стремятся избавиться от статуса российского налогового резидента. Такой выбор сделали три из пяти богатых россиян, имеющих капиталы в офшорах. С 2018 года Россия присоединилась к международному соглашению об обмене налоговой информацией, благодаря которому прежде невидимые для ФНС активы могут "выйти из тени".

Чаще всего россиян становятся резидентами Кипра (63% респондентов) или Великобритании (60%). Монако, Мальту или Швейцарию выбирают 30%. Спрос на налоговое резидентство Израиля вырос до исторического рекорда, заявили РБК в компании Smartgen, предоставляющей соответствующие услуги. Управляющий партнер Tranio Георгий Качмазов уверен в том, что одна из причин кроется в отсутствии уверенности в том, что российское государство сможет обеспечить конфиденциальность финансовых данных. "Они либо передают ФНС информацию о своих контролируемых иностранных компаниях и имеющихся зарубежных счетах, либо просто уезжают из страны", - говорит он.

Смена резидентства позволяет скрыть данные, в частности, о банковских счетах за рубежом - закрыть старый счет, открывавшийся с российским налоговым резидентством, и открыть новый в другом банке как европейский налоговый резидент.

Проблему видят и признают на уровне правительства, рассказывал ранее Reuters бывший федеральный чиновник, сохранивший тесные связи с Кремлем: план деофшоризации российской экономики, запущенный президентом Владимиром Путиным в 2014 году, дал эффект обратный желаемому. Не менее трети из 500 богатейших бизнесменов покинули родину, чтобы не платить налоги.

"Никто не хочет показывать деньги", - объяснил один из крупнейших российских бизнесменов, который входит в список топ-100 предпринимателей по версии Forbes.

"Первое, о чем говорят предприниматели, - это большое чувство недоверия. Недоверие ко всему, недоверие друг к другу, недоверие к государству", - отмечает ректор московской школы Сколково Андрей Шаронов.