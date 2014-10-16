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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 17:20

  Волгарь написав:https://www.kommersant.ru/doc/3514745
Давняя мечта об экспорте российского сжиженного газа в США может стать явью уже в январе — хотя и совсем не в том виде, как планировал «Газпром» в 2005 году. Французская Engie доставит в Бостон из Великобритании груз СПГ, который был привезен туда с проекта «Ямал СПГ»



Победа-победа. :mrgreen:
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 03:00

Re: Російська економіка

Ukrainian написав:СТРОИТЕЛЬСТВО СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА "ЗВЕЗДА"
ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:
МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ:
Приморский край, бухта Большой Камень

Куратор проекта: ПАО «НК «Роснефть»

Оператор проекта: АО «ДЦСС»

Генеральный проектировщик: ООО ДПИ «Востокпроектверфь»

Технологические консультанты: IMG (Германия), DSME (Южная Корея), ЦКБ «Лазурит»

Иностранные партнеры: Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (Южная Корея), Damen (Нидерланды)
http://dcss.ru/projects/koc-oao-dvz-zvezda/
http://dcss.ru/assets/files/Альбом%2028.12.2017%20г..pdf

ПС коли в Україні щось будувалось в схожих маштабах ?


В чем масштаб? В чем прорыв?
Опять с колен?
И почему у вас есть необходимость сравнивать с Украиной?
Вы унижаете свою страну хвастаясь псевдо прорывом.

Это просто верьфь!
Ваши там только роботяги.
Командуют немцы, корейцы ...

Вы перенесли вес с колен на локти, а поза таже...
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 03:04

Re: Російська економіка

У амеров военный спутник не вышел на связь.
Озвучили: Утонул в т.океане.

Ох не верю. Скорее всего леща Рогозину подкинули.
Ну что бы не комплексовал.

Пост именно о Российской экономике.
Тег: Не все так плохо :)
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:58

Богачи массово готовятся к бегству из России

Состоятельные россияне в рекордных количествах покупают гражданство зарубежных стран и избавляются от статуса налогового резидента РФ, чтобы иметь возможность покинуть страну или стать невидимым для российских налоговых органов.
Более 700 человек с типичными российскими именами и фамилиями, полные тезки крупных бизнесменов и чиновников, в том числе фигурирующих в списке Forbes, стали гражданами Мальты в течение последних трех лет, следует из данных, опубликованных правительством страны.
Среди них - основатель и совладелец "Яндекса" Аркадий Волож с членами своей семьи, владелец инвестиционной компании O1 Group Борис Минц, совладелец холдинговой компании ICT Holding Александр Несис. Все трое входят в российский список Forbes с состояниями 1,1, 1,3 и 2,4 млрд долларов соотвественно.
Мальтийцами также стали тезки крупнейшего производителя водки в России, совладельца Beluga Group Александра Мечетина, одного из крупнейших российских землевладельцев Игоря Худокормова и Алексея Марея - главного управляющего директора и зампреда правления Альфа-банка, в ноябре 2017 года оставившего свои посты в связи с переездом семьи в Лондон.
Также в списке - семья владельца крупной девелоперской компании ФСК "Лидер" Владимира Воронина, топ-менеджеры "Лаборатории Касперского", гендиректор золотодобывающей компании "Полюс" Павел Грачев, включенный в рейтинг топ-25 самых в​ысокооплачиваемых менеджеров России журнала Forbes; Дмитрий Дойхен и Николая Фартушняк - сооснователи крупнейшей сети магазинов спорттоваров "Спортмастер"; брат экс-министра транспорта России, помощника президента России Игоря Левитина Леонид с семьей и многие другие.
Каждый второй участник программы "Гражданство за инвестиции", действующей на Мальте с 2013 года, предположительно, оказался выходцем из РФ.
Чтобы стать гражданами Мальты, они должны были внести взнос в размере 650 тысяч евро, инвестировать не менее 350 тысяч евро в недвижимость Мальты и не менее 150 тысяч - в утвержденные правительством облигации.
Скупка мальтийских паспортов - лишь верхушка айсберга, показало исследование Tranio: одновременно большинство состоятельных граждан РФ стремятся избавиться от статуса российского налогового резидента. Такой выбор сделали три из пяти богатых россиян, имеющих капиталы в офшорах. С 2018 года Россия присоединилась к международному соглашению об обмене налоговой информацией, благодаря которому прежде невидимые для ФНС активы могут "выйти из тени".
Чаще всего россиян становятся резидентами Кипра (63% респондентов) или Великобритании (60%). Монако, Мальту или Швейцарию выбирают 30%. Спрос на налоговое резидентство Израиля вырос до исторического рекорда, заявили РБК в компании Smartgen, предоставляющей соответствующие услуги. Управляющий партнер Tranio Георгий Качмазов уверен в том, что одна из причин кроется в отсутствии уверенности в том, что российское государство сможет обеспечить конфиденциальность финансовых данных. "Они либо передают ФНС информацию о своих контролируемых иностранных компаниях и имеющихся зарубежных счетах, либо просто уезжают из страны", - говорит он.
Смена резидентства позволяет скрыть данные, в частности, о банковских счетах за рубежом - закрыть старый счет, открывавшийся с российским налоговым резидентством, и открыть новый в другом банке как европейский налоговый резидент.
Проблему видят и признают на уровне правительства, рассказывал ранее Reuters бывший федеральный чиновник, сохранивший тесные связи с Кремлем: план деофшоризации российской экономики, запущенный президентом Владимиром Путиным в 2014 году, дал эффект обратный желаемому. Не менее трети из 500 богатейших бизнесменов покинули родину, чтобы не платить налоги.
"Никто не хочет показывать деньги", - объяснил один из крупнейших российских бизнесменов, который входит в список топ-100 предпринимателей по версии Forbes.
"Первое, о чем говорят предприниматели, - это большое чувство недоверия. Недоверие ко всему, недоверие друг к другу, недоверие к государству", - отмечает ректор московской школы Сколково Андрей Шаронов.

http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/bogachi-massovo-gotovyatsya-k-begstvu-iz-rossii-1012805939
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:55

Мальтийцами также стали тезки крупнейшего производителя водки в России, совладельца Beluga Group Александра Мечетин

Появился даже анекдот, что один из олигархов подписал не тот счет, и в итоге купил не мальтийское гражданство, а остров Мальта целиком.
В целом же гораздо важнее вот эти цифры.
Отток капитала из России побил все рекорды и оказался значительно выше прогнозов — в 2014 году из страны вывели $151 млрд.

https://www.gazeta.ru/business/2015/01/17/6378581.shtml
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Б РФ пересмотрел данные по оттоку капитала за 2016 году в сторону его увеличения - до $19,2 млрд с прежней оценки $15,4 млрд, свидетельствуют материалы на сайте Банка России.
Таким образом, чистый отток капитала в прошлом году сократился в 3 раза по сравнению с оттоком за 2015 год ($57,5 млрд). Снижение чистого вывоза капитала стало следствием существенно менее интенсивного сокращения внешних обязательств, говорится в комментарии ЦБ.

http://www.interfax.ru/business/556288
Чистый отток капитала из России в январе—ноябре 2017 года, согласно предварительной оценке, вырос почти в 3,5 раза в годовом сопоставлении и достиг $28 млрд, следует из материалов Центробанка РФ.

http://www.rosbalt.ru/business/2017/12/11/1667553.html
Т.е. уменьшился за 3 года в 5 раз.
При этом общий внешний долг РФ (государственный + частный) уменьшился с 732.7 млрд. долларов на 1/7/2014 до 536,6 на 1/10/2017
http://cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch= ... heckedItem
Из этой суммы 399,4 млрд. - долг в иностранной валюте, 137,2 млрд. - номинирован в рублях. Т.е. он меньше ЗВР (примерно 433 млрд. на конец 2017-го) и составляет около 35% от ВВП РФ в 2017-ом.
Волгарь
 
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