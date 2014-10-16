Давняя мечта об экспорте российского сжиженного газа в США может стать явью уже в январе — хотя и совсем не в том виде, как планировал «Газпром» в 2005 году. Французская Engie доставит в Бостон из Великобритании груз СПГ, который был привезен туда с проекта «Ямал СПГ»
Состоятельные россияне в рекордных количествах покупают гражданство зарубежных стран и избавляются от статуса налогового резидента РФ, чтобы иметь возможность покинуть страну или стать невидимым для российских налоговых органов. Более 700 человек с типичными российскими именами и фамилиями, полные тезки крупных бизнесменов и чиновников, в том числе фигурирующих в списке Forbes, стали гражданами Мальты в течение последних трех лет, следует из данных, опубликованных правительством страны. Среди них - основатель и совладелец "Яндекса" Аркадий Волож с членами своей семьи, владелец инвестиционной компании O1 Group Борис Минц, совладелец холдинговой компании ICT Holding Александр Несис. Все трое входят в российский список Forbes с состояниями 1,1, 1,3 и 2,4 млрд долларов соотвественно. Мальтийцами также стали тезки крупнейшего производителя водки в России, совладельца Beluga Group Александра Мечетина, одного из крупнейших российских землевладельцев Игоря Худокормова и Алексея Марея - главного управляющего директора и зампреда правления Альфа-банка, в ноябре 2017 года оставившего свои посты в связи с переездом семьи в Лондон. Также в списке - семья владельца крупной девелоперской компании ФСК "Лидер" Владимира Воронина, топ-менеджеры "Лаборатории Касперского", гендиректор золотодобывающей компании "Полюс" Павел Грачев, включенный в рейтинг топ-25 самых высокооплачиваемых менеджеров России журнала Forbes; Дмитрий Дойхен и Николая Фартушняк - сооснователи крупнейшей сети магазинов спорттоваров "Спортмастер"; брат экс-министра транспорта России, помощника президента России Игоря Левитина Леонид с семьей и многие другие. Каждый второй участник программы "Гражданство за инвестиции", действующей на Мальте с 2013 года, предположительно, оказался выходцем из РФ. Чтобы стать гражданами Мальты, они должны были внести взнос в размере 650 тысяч евро, инвестировать не менее 350 тысяч евро в недвижимость Мальты и не менее 150 тысяч - в утвержденные правительством облигации. Скупка мальтийских паспортов - лишь верхушка айсберга, показало исследование Tranio: одновременно большинство состоятельных граждан РФ стремятся избавиться от статуса российского налогового резидента. Такой выбор сделали три из пяти богатых россиян, имеющих капиталы в офшорах. С 2018 года Россия присоединилась к международному соглашению об обмене налоговой информацией, благодаря которому прежде невидимые для ФНС активы могут "выйти из тени". Чаще всего россиян становятся резидентами Кипра (63% респондентов) или Великобритании (60%). Монако, Мальту или Швейцарию выбирают 30%. Спрос на налоговое резидентство Израиля вырос до исторического рекорда, заявили РБК в компании Smartgen, предоставляющей соответствующие услуги. Управляющий партнер Tranio Георгий Качмазов уверен в том, что одна из причин кроется в отсутствии уверенности в том, что российское государство сможет обеспечить конфиденциальность финансовых данных. "Они либо передают ФНС информацию о своих контролируемых иностранных компаниях и имеющихся зарубежных счетах, либо просто уезжают из страны", - говорит он. Смена резидентства позволяет скрыть данные, в частности, о банковских счетах за рубежом - закрыть старый счет, открывавшийся с российским налоговым резидентством, и открыть новый в другом банке как европейский налоговый резидент. Проблему видят и признают на уровне правительства, рассказывал ранее Reuters бывший федеральный чиновник, сохранивший тесные связи с Кремлем: план деофшоризации российской экономики, запущенный президентом Владимиром Путиным в 2014 году, дал эффект обратный желаемому. Не менее трети из 500 богатейших бизнесменов покинули родину, чтобы не платить налоги. "Никто не хочет показывать деньги", - объяснил один из крупнейших российских бизнесменов, который входит в список топ-100 предпринимателей по версии Forbes. "Первое, о чем говорят предприниматели, - это большое чувство недоверия. Недоверие ко всему, недоверие друг к другу, недоверие к государству", - отмечает ректор московской школы Сколково Андрей Шаронов.
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Б РФ пересмотрел данные по оттоку капитала за 2016 году в сторону его увеличения - до $19,2 млрд с прежней оценки $15,4 млрд, свидетельствуют материалы на сайте Банка России. Таким образом, чистый отток капитала в прошлом году сократился в 3 раза по сравнению с оттоком за 2015 год ($57,5 млрд). Снижение чистого вывоза капитала стало следствием существенно менее интенсивного сокращения внешних обязательств, говорится в комментарии ЦБ.