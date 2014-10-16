RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Російська економіка

Російська економіка
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:22

Суперзапчасти

Мексика пустила на запчасти новейшие российские Sukhoi Superjet 100
https://lenta.ru/news/2018/01/18/ss100/
Каннибализация флота производится из-за проблем с поставками запчастей: из 22 имеющихся в парке Sukhoi Superjet 100 на запчасти пошли четыре машины (XA-JLG, XA-JLV, XA-PBA и XA-BVM), приобретенные у российской компании «Гражданские самолеты Сухого» в 2013-2015 годы.


И в целом о российском "супер самолете":
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/26/691592-nalet-sukhoi-ne-menyaetsya
Средний налет самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) у российских эксплуатантов в 2016 г. составил 3–3,7 ч в сутки на списочную машину

Средний налет иностранных самолетов у российских авиакомпаний (без учета малой и бизнес-авиации) в 2016 г. был 9 ч в сутки


Т.е. из-за проблем с качеством и запчастями, на SSJ летают в три раза меньше, чем на иностранных (частенько б/у шные) самолетах.

Ждем подобных успехов от следующей распилочной - MC-21. :mrgreen:
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
Повідомлень: 1466
З нами з: 07.04.17
Подякував: 103 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:04

Зображення
tvagel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 518
З нами з: 13.08.14
Подякував: 32 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 51525354
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Світова економіка, тенденції 1 ... 9, 10, 11
tobias » Чет 16 жов, 2014 09:08
104 33351
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 жов, 2017 13:23
Волгарь
Китайська економіка 1 ... 143, 144, 145
tobias » П'ят 22 січ, 2010 10:56
1449 127281
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 22:10
tobias
Німецька економіка 1, 2
tobias » Сер 28 сер, 2013 14:20
14 11663
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2015 15:10
fabulist
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.