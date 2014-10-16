Каннибализация флота производится из-за проблем с поставками запчастей: из 22 имеющихся в парке Sukhoi Superjet 100 на запчасти пошли четыре машины (XA-JLG, XA-JLV, XA-PBA и XA-BVM), приобретенные у российской компании «Гражданские самолеты Сухого» в 2013-2015 годы.
И в целом о российском "супер самолете":
Средний налет самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) у российских эксплуатантов в 2016 г. составил 3–3,7 ч в сутки на списочную машину
Средний налет иностранных самолетов у российских авиакомпаний (без учета малой и бизнес-авиации) в 2016 г. был 9 ч в сутки
Т.е. из-за проблем с качеством и запчастями, на SSJ летают в три раза меньше, чем на иностранных (частенько б/у шные) самолетах.
Ждем подобных успехов от следующей распилочной - MC-21.