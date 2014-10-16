Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підвищило рейтинг Росії до інвестиційного рівня "BBB-" з спекулятивного "BB +". У релізі агентства говориться, що прогноз стабільний.
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Санкції ще становлять загрозу для економіки РФ - Fitch
13 лютого 2018, 14:37
У S&P зазначили, що економіка Росії змогла адаптуватися до більш низьких цін на сировину і міжнародних санкцій завдяки виваженій грошово-кредитній політиці.
У свою чергу, міжнародне рейтингове агентство Fitch зберегло рейтинг РФ на рівні "BBB-" з позитивним прогнозом. Таким чином, рейтинг залишився на нижчому щаблі інвестиційної категорії.
Агентство звернуло увагу на сильний баланс, здорові зовнішні фінанси і поліпшення економічної політики. Водночас в Росії присутні геополітична напруженість, управлінські ризики і залежність від окремих товарів.
Fitch також змінило прогноз рейтингів зі "стабільного" на "позитивний".
Нагадаємо, в 2016 році S&P підтвердило довгостроковий рейтинг РФ за зобов'язаннями в іноземній валюті на рівні "BB +" зі збереженням "негативного" прогнозу.