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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:33

https://ua.korrespondent.net/business/e ... tynh-rosii
Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підвищило рейтинг Росії до інвестиційного рівня "BBB-" з спекулятивного "BB +". У релізі агентства говориться, що прогноз стабільний.
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Санкції ще становлять загрозу для економіки РФ - Fitch
13 лютого 2018, 14:37
У S&P зазначили, що економіка Росії змогла адаптуватися до більш низьких цін на сировину і міжнародних санкцій завдяки виваженій грошово-кредитній політиці.

У свою чергу, міжнародне рейтингове агентство Fitch зберегло рейтинг РФ на рівні "BBB-" з позитивним прогнозом. Таким чином, рейтинг залишився на нижчому щаблі інвестиційної категорії.

Агентство звернуло увагу на сильний баланс, здорові зовнішні фінанси і поліпшення економічної політики. Водночас в Росії присутні геополітична напруженість, управлінські ризики і залежність від окремих товарів.

Fitch також змінило прогноз рейтингів зі "стабільного" на "позитивний".

Нагадаємо, в 2016 році S&P підтвердило довгостроковий рейтинг РФ за зобов'язаннями в іноземній валюті на рівні "BB +" зі збереженням "негативного" прогнозу.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 10:54

Международные резервы Российской Федерации
млрд долл. США
16.02.2018 454,0
03.10.2014 454,7
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
самый высокий показатель с 3/10/2014-го
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 18:57

  Ukrainian написав:Агентство звернуло увагу на сильний баланс, здорові зовнішні фінанси і поліпшення економічної політики.

Таким чином, рейтинг залишився на нижчому щаблі інвестиційної категорії.


Все никак не удается с колен встать - вроде и баланс сильный и финансы здоровые и президент бессменный... а инвестиционный рейтинг все в дно стучится.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:38

некоторые хроники российской экономики

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/02/26/75605-synki-otechestva
После введения санкций против военных предприятий России производство собственных матриц стало проблемой национальной безопасности.

Дмитрий Рогозин, курирующий ВПК в правительстве, еще в 2012 году пообещал, что мы вот-вот наладим производство собственных матриц.

В 2013-м под стратегическую задачу создали компанию, и в ее совете директоров тут же оказался «племянник Рогозина». С тех пор прошло пять лет…

Предприятие получило сотни миллионов рублей из бюджета; половина его долей меняла собственников в офшорах по очень странным схемам, чтобы в конечном счете оказаться у сына генерала ФСБ Сергея Беседы. Но серийное производство матриц так и не было налажено.


Почитайте, там кроме характерных пассажей вроде талантливейшего бизнесмена (по совместительству сына генерала ФСБ) есть еще прекрасный ихтамнет - внезапно исчезнувший племянник Рогожина.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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