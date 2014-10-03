https://ua.korrespondent.net/business/e ... tynh-rosii Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підвищило рейтинг Росії до інвестиційного рівня "BBB-" з спекулятивного "BB +". У релізі агентства говориться, що прогноз стабільний. ЗА ТЕМОЮ Санкції ще становлять загрозу для економіки РФ - Fitch Санкції ще становлять загрозу для економіки РФ - Fitch 13 лютого 2018, 14:37 У S&P зазначили, що економіка Росії змогла адаптуватися до більш низьких цін на сировину і міжнародних санкцій завдяки виваженій грошово-кредитній політиці.
У свою чергу, міжнародне рейтингове агентство Fitch зберегло рейтинг РФ на рівні "BBB-" з позитивним прогнозом. Таким чином, рейтинг залишився на нижчому щаблі інвестиційної категорії.
Агентство звернуло увагу на сильний баланс, здорові зовнішні фінанси і поліпшення економічної політики. Водночас в Росії присутні геополітична напруженість, управлінські ризики і залежність від окремих товарів.
Fitch також змінило прогноз рейтингів зі "стабільного" на "позитивний".
Нагадаємо, в 2016 році S&P підтвердило довгостроковий рейтинг РФ за зобов'язаннями в іноземній валюті на рівні "BB +" зі збереженням "негативного" прогнозу.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
После введения санкций против военных предприятий России производство собственных матриц стало проблемой национальной безопасности.
Дмитрий Рогозин, курирующий ВПК в правительстве, еще в 2012 году пообещал, что мы вот-вот наладим производство собственных матриц.
В 2013-м под стратегическую задачу создали компанию, и в ее совете директоров тут же оказался «племянник Рогозина». С тех пор прошло пять лет…
Предприятие получило сотни миллионов рублей из бюджета; половина его долей меняла собственников в офшорах по очень странным схемам, чтобы в конечном счете оказаться у сына генерала ФСБ Сергея Беседы. Но серийное производство матриц так и не было налажено.
Почитайте, там кроме характерных пассажей вроде талантливейшего бизнесмена (по совместительству сына генерала ФСБ) есть еще прекрасный ихтамнет - внезапно исчезнувший племянник Рогожина.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Жилищные кредиты, предоставленные физическим лицам-резидентам в рублях За 2016-ый год Количество предоставленных кредитов, единиц 863 803 Объем предоставленных кредитов, млн.руб. 1 481 068 Средневзвешенная ставка, % 12,49 За 2017-ый год Количество предоставленных кредитов, единиц 1 092 315 Объем предоставленных кредитов, млн.руб. 2 027 559 Средневзвешенная ставка, % 10,64 http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.asp ... d=ITM_2357 За год количество ипотечных кредитов выросло на 26,5%, их объем - на 37%, процентная ставка сократилась на 2 процентных пункта. В январе 18-го к январю 17-го количество кредитов выросло на 95%!, их объем - на 108%!, процентная ставка впервые упала ниже 10% годовых. При этом за весь 17-ый год в валюте было выдано всего 24 кредита (на всю страну) на 830 млн. рублей.
В феврале 2018 г. продажи выросли на 24,7%, или на 26,393 тыс. штук, по сравнению с февралем 2017 г., до 133,177 тыс. автомобилей. В 2018 г. в январе-феврале было продано 235,641 тыс. автомобилей (+27,5% к январю-февралю 2017 г.). В тройке лидеров по продажам – Lada, KIA, Hyundai.