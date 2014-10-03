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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:33

https://ua.korrespondent.net/business/e ... tynh-rosii
Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підвищило рейтинг Росії до інвестиційного рівня "BBB-" з спекулятивного "BB +". У релізі агентства говориться, що прогноз стабільний.
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Санкції ще становлять загрозу для економіки РФ - Fitch
Санкції ще становлять загрозу для економіки РФ - Fitch
13 лютого 2018, 14:37
У S&P зазначили, що економіка Росії змогла адаптуватися до більш низьких цін на сировину і міжнародних санкцій завдяки виваженій грошово-кредитній політиці.

У свою чергу, міжнародне рейтингове агентство Fitch зберегло рейтинг РФ на рівні "BBB-" з позитивним прогнозом. Таким чином, рейтинг залишився на нижчому щаблі інвестиційної категорії.

Агентство звернуло увагу на сильний баланс, здорові зовнішні фінанси і поліпшення економічної політики. Водночас в Росії присутні геополітична напруженість, управлінські ризики і залежність від окремих товарів.

Fitch також змінило прогноз рейтингів зі "стабільного" на "позитивний".

Нагадаємо, в 2016 році S&P підтвердило довгостроковий рейтинг РФ за зобов'язаннями в іноземній валюті на рівні "BB +" зі збереженням "негативного" прогнозу.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 10:54

Международные резервы Российской Федерации
млрд долл. США
16.02.2018 454,0
03.10.2014 454,7
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
самый высокий показатель с 3/10/2014-го
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 18:57

  Ukrainian написав:Агентство звернуло увагу на сильний баланс, здорові зовнішні фінанси і поліпшення економічної політики.

Таким чином, рейтинг залишився на нижчому щаблі інвестиційної категорії.


Все никак не удается с колен встать - вроде и баланс сильный и финансы здоровые и президент бессменный... а инвестиционный рейтинг все в дно стучится.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:38

некоторые хроники российской экономики

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/02/26/75605-synki-otechestva
После введения санкций против военных предприятий России производство собственных матриц стало проблемой национальной безопасности.

Дмитрий Рогозин, курирующий ВПК в правительстве, еще в 2012 году пообещал, что мы вот-вот наладим производство собственных матриц.

В 2013-м под стратегическую задачу создали компанию, и в ее совете директоров тут же оказался «племянник Рогозина». С тех пор прошло пять лет…

Предприятие получило сотни миллионов рублей из бюджета; половина его долей меняла собственников в офшорах по очень странным схемам, чтобы в конечном счете оказаться у сына генерала ФСБ Сергея Беседы. Но серийное производство матриц так и не было налажено.


Почитайте, там кроме характерных пассажей вроде талантливейшего бизнесмена (по совместительству сына генерала ФСБ) есть еще прекрасный ихтамнет - внезапно исчезнувший племянник Рогожина.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:36

Жилищные кредиты, предоставленные физическим лицам-резидентам в рублях
За 2016-ый год
Количество предоставленных кредитов, единиц 863 803
Объем предоставленных кредитов, млн.руб. 1 481 068
Средневзвешенная ставка, % 12,49
За 2017-ый год
Количество предоставленных кредитов, единиц 1 092 315
Объем предоставленных кредитов, млн.руб. 2 027 559
Средневзвешенная ставка, % 10,64
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.asp ... d=ITM_2357
За год количество ипотечных кредитов выросло на 26,5%, их объем - на 37%, процентная ставка сократилась на 2 процентных пункта.
В январе 18-го к январю 17-го количество кредитов выросло на 95%!, их объем - на 108%!, процентная ставка впервые упала ниже 10% годовых. При этом за весь 17-ый год в валюте было выдано всего 24 кредита (на всю страну) на 830 млн. рублей.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 18:21

  Волгарь написав:Средневзвешенная ставка, % 10,64
...
процентная ставка впервые упала ниже 10% годовых.


И вот так у них всё(с). 10.64 оказывается "ниже 10". :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 20:50

Sommer
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:06

Re: Російська економіка

Волгарь написав:[size=150]
При этом за весь 17-ый год в валюте было выдано всего 24 кредита (на всю страну) на 830 млн. рублей.

Следовательно:
Никто не верит в рубль!
Все ждут глубокого девала рубля.


И только 3 "омерзительные" 8-ки взяли "револьверные" кредиты.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 18:11

  BigMan написав:
Волгарь написав:[size=150]
При этом за весь 17-ый год в валюте было выдано всего 24 кредита (на всю страну) на 830 млн. рублей.

Следовательно:
Никто не верит в рубль!
Все ждут глубокого девала рубля.


И только 3 "омерзительные" 8-ки взяли "револьверные" кредиты.


Скорее в валюте выдавали только "своим".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:53

Продажи новых машин в РФ выросли в феврале на 25%
В феврале 2018 г. продажи выросли на 24,7%, или на 26,393 тыс. штук, по сравнению с февралем 2017 г., до 133,177 тыс. автомобилей.
В 2018 г. в январе-феврале было продано 235,641 тыс. автомобилей (+27,5% к январю-февралю 2017 г.).
В тройке лидеров по продажам – Lada, KIA, Hyundai.

https://www.vestifinance.ru/articles/98606
Волгарь
 
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