Запасы золота в резервах России за февраль выросли на 1,3%

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в феврале 2018 года выросли на 1,34% (+24,92 тонны) и на 1 марта составляли 60,5 млн унций (1881,8 тонны) , свидетельствуют материалы Банка России.

Ранее в январе банк закупил 18,66 тонны золота, таким образом ЦБ РФ с начала 2018 года уже закупил в золотовалютные резервы 43,58 тонны монетарного золота.

Стоимость золота в резервах за февраль выросла на 0,25% — до 80,582 млрд долларов на 1 марта 2018 года с 80,378 млрд долларов на 1 февраля. При этом, доля золота в международных резервах снизилась — до 17,76% с 17,95%.

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за 2017 год выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 млн унций (1838,22 тонны). По итогам 2016 года резервы в золоте выросли на 14,07% (+199 тонн) — до 51,9 млн унций (1614,27 тонны). В 2015 году — выросли на 17,27% (+208,4 тонны), до 45,5 млн унций (1415,21 тонны).

Физический объем золота в международных резервах в последние годы неуклонно рос: на 1 января 2007 года запасы золота составляли 402 тонны, на 1 января 2008 года — 450 тонн, на 1 января 2009 года — 519 тонн, на 1 января 2010 года — 637,6 тонны, на 1 января 2011 года — 789,9 тонны, на 1 января 2012 года — 883,2 тонны, на 1 января 2013 года — 958 тонн, на 1 января 2014 года — 1036 тонн, на 1 января 2015 года — 1207 тонн.