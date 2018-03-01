На начало 2017 года в Genser входило 45 автоцентров в Москве и регионах. Компания является официальным дилером 17 марок. По данным журнала «Автобизнесревю», за 2016 год Genser продал 26,38 тыс. автомобилей (на 25,5% меньше, чем в 2015 году), выручка дилера составила 46,2 млрд руб. (–11,1%). В 2016 году дилер занимал восьмое место по продажам автомобилей и девятое по суммарной выручке, согласно данным журнала. ... Во втором полугодии 2017 года другой некогда крупный автодилер «Независимость» оказался в предбанкротном состоянии и закрыл все свои центры в Москве. Общая задолженность группы составляла около 6 млрд руб. Ее основными кредиторами являются Газпромбанк и Сбербанк. В ноябре Газпромбанк подал иски о банкротстве к некоторым подразделениям «Независимости».
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
В 1985 году СССР импортировал рекордные 46 млн т зерна, включая 21 млн т пшеницы (РСФСР была крупнейшим потребителем зерна, но оценить, сколько из этого объема пришлось на нее отдельно, сложно). В текущем сезоне (июль 2017 года — июнь 2018 года) мы оцениваем российский зерновой экспорт в рекордные 48–49 млн т, в том числе 37–38 млн т пшеницы. Шансы на то, что эти показатели будут достигнуты, весьма высоки. За первые семь месяцев зернового сезона уже вывезено 35 млн т зерна (+41% год к году) и 27 млн т пшеницы (+43%). Если эта оценка будет реализована, Россия не только превысит показатели советского времени по импорту, но и установит новый мировой рекорд экспорта пшеницы для последних десятилетий. Нынешний принадлежит США, которые в сезоне 1992/93 года экспортировали 36,8 млн т пшеницы.
Производитель «Путинки» прекратит выпуск алкоголя Группа компаний «Кристалл-Лефортово», занимающаяся производством и продажей таких брендов водки, как «Старая Москва», «Путинка» и «Столичная», прекращает выпуск алкоголя.
Как заявила «Коммерсанту» директор по маркетингу группы Алла Постнова, в начале 2018 года компания закрыла свой завод в Курске, а в ближайшее время остановит еще два предприятия в Саранске и Самаре.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Запасы золота в резервах России за февраль выросли на 1,3% МОСКВА, 20 мар — РИА Новости/Прайм.
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в феврале 2018 года выросли на 1,34% (+24,92 тонны) и на 1 марта составляли 60,5 млн унций (1881,8 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. Ранее в январе банк закупил 18,66 тонны золота, таким образом ЦБ РФ с начала 2018 года уже закупил в золотовалютные резервы 43,58 тонны монетарного золота. Стоимость золота в резервах за февраль выросла на 0,25% — до 80,582 млрд долларов на 1 марта 2018 года с 80,378 млрд долларов на 1 февраля. При этом, доля золота в международных резервах снизилась — до 17,76% с 17,95%. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за 2017 год выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 млн унций (1838,22 тонны). По итогам 2016 года резервы в золоте выросли на 14,07% (+199 тонн) — до 51,9 млн унций (1614,27 тонны). В 2015 году — выросли на 17,27% (+208,4 тонны), до 45,5 млн унций (1415,21 тонны). Физический объем золота в международных резервах в последние годы неуклонно рос: на 1 января 2007 года запасы золота составляли 402 тонны, на 1 января 2008 года — 450 тонн, на 1 января 2009 года — 519 тонн, на 1 января 2010 года — 637,6 тонны, на 1 января 2011 года — 789,9 тонны, на 1 января 2012 года — 883,2 тонны, на 1 января 2013 года — 958 тонн, на 1 января 2014 года — 1036 тонн, на 1 января 2015 года — 1207 тонн.
https://gold.1prime.ru/news/20180320/252482.html Денежная база в широком определении 01/03/2018 наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций - 9 113.7 млрд. рублей корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России - 1 812.9 млрд. рублей http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=dkfs Центральный банк Российской Федерации установил с 01.03.2018 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации Доллар США 56,3742 http://www.cbr.ru/currency_base/daily.a ... 01.03.2018 Т.е. вся масса наличных в РФ эквивалентна 161,5 млрд. долларов ( и каждый наличный рубль покрыт золотом на полтинник), а вся масса физических денег в стране - 194 млрд. долларам, и имеет золотое покрытие в 41,5 копейки. И эта тенденция (рост ЗР и обеспеченность рубля золотом) продолжает нарастать.