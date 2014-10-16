Волгарь написав:В России близится к завершению сезон переработки сахарной свеклы - выработано 6,45 млн т сахара 26-е марта 2018г. http://zerno.avs.ru/news/71564/v-rossii ... ahara.html Совсем неплохо для страны, производившей во времена СССР менее 4 млн. т сахара. Как результат, в розницу песок стоит дешевле, чем в 2013-ом - менее 30 руб/кг.
Ну вот рекорд советской Украины побит --- На пике своего сахарного могущества Украина – тогда еще УССР - производила около 5,5 млн тонн свекловичного сахара, являясь крупнейшим в мире производителем этого продукта. Доля советской Украины в объеме мирового производства сахара составляла почти 15%. В стране работало 192 сахарных завода, которые перерабатывали более 40 млн тонн сахарной свеклы – не превзойденный до сих пор ни одной страной показатель. https://delo.ua/special/kak-izmenilsja- ... ny-163564/ --- Независимой Украине сколько сахара и заводов не нужно - В Украине с начала 2017/18 МГ, по состоянию на 9 января, произведено более 2 млн т сахара и переработано свыше 14 млн т сахарной свеклы.
Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Укрцукор».