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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 00:08

  Волгарь написав:В России близится к завершению сезон переработки сахарной свеклы - выработано 6,45 млн т сахара
26-е марта 2018г.
http://zerno.avs.ru/news/71564/v-rossii ... ahara.html
Совсем неплохо для страны, производившей во времена СССР менее 4 млн. т сахара.
Как результат, в розницу песок стоит дешевле, чем в 2013-ом - менее 30 руб/кг.

Ну вот рекорд советской Украины побит
---
На пике своего сахарного могущества Украина – тогда еще УССР - производила около 5,5 млн тонн свекловичного сахара, являясь крупнейшим в мире производителем этого продукта. Доля советской Украины в объеме мирового производства сахара составляла почти 15%. В стране работало 192 сахарных завода, которые перерабатывали более 40 млн тонн сахарной свеклы – не превзойденный до сих пор ни одной страной показатель.
https://delo.ua/special/kak-izmenilsja- ... ny-163564/
---
Независимой Украине сколько сахара и заводов не нужно
-
В Украине с начала 2017/18 МГ, по состоянию на 9 января, произведено более 2 млн т сахара и переработано свыше 14 млн т сахарной свеклы.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Укрцукор».

Отмечается, что в этом сезоне работало 46 сахарных заводов.
https://latifundist.com/novosti/38445-p ... lo-2-mln-t
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 08:48

  Ukrainian написав:
  Волгарь написав:В России близится к завершению сезон переработки сахарной свеклы - выработано 6,45 млн т сахара
26-е марта 2018г.
http://zerno.avs.ru/news/71564/v-rossii ... ahara.html
Совсем неплохо для страны, производившей во времена СССР менее 4 млн. т сахара.
Как результат, в розницу песок стоит дешевле, чем в 2013-ом - менее 30 руб/кг.

Ну вот рекорд советской Украины побит
---
На пике своего сахарного могущества Украина – тогда еще УССР - производила около 5,5 млн тонн свекловичного сахара, являясь крупнейшим в мире производителем этого продукта. Доля советской Украины в объеме мирового производства сахара составляла почти 15%. В стране работало 192 сахарных завода, которые перерабатывали более 40 млн тонн сахарной свеклы – не превзойденный до сих пор ни одной страной показатель.
https://delo.ua/special/kak-izmenilsja- ... ny-163564/
---
Независимой Украине сколько сахара и заводов не нужно
-
В Украине с начала 2017/18 МГ, по состоянию на 9 января, произведено более 2 млн т сахара и переработано свыше 14 млн т сахарной свеклы.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Укрцукор».

Отмечается, что в этом сезоне работало 46 сахарных заводов.
https://latifundist.com/novosti/38445-p ... lo-2-mln-t



Россия сползает в технологическую яму: Число изобретений на минимуме за 11 лет.

В России продолжает сокращается количество научных разработок и инноваций, несмотря на декларации власти о необходимости совершить «технологический рывок» в направлении цифровой экономики.
По итогам 2017 года число патентных заявок на изобретения сократилось на 12,3%, а итоговый результат - 36454 штуки - стал рекордно низким с 2006 года.
Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на «Единый депозитарий результатов интеллектуальной деятельности» (ЕДРИД).

Количество патентных заявок от российских граждан и юрлиц упало на 15%. Это стало результатом сокращения финансирования НИОКР и снижением активности научно-исследовательских институтов и ВУЗов, говорится в исследовании.

Количество заявок от иностранных компаний, которые долгое время были главным драйвером рынка интеллектуальной собственности в России упало на 7,5%. Американские компании сократили их на 9%, немецкие - на 11%, китайские - на 22%.

Уровень инновационной активности в российской промышленности падает третий год подряд, подтверждает исследование ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Если в 2004-м году доля компаний крупного и среднего бизнеса, внедряющих в своей работе высокие технологии и принципиально новые решения, составляла 10,5%, в 2012-м - 9,9%, в 2015-м - 9,5%, то в прошлом сократилась до 9,2%.
Зафиксированный показатель - минимальный с 1999 года. Спад объясняется «снижением интенсивности инновационных процессов в среднетехнологичных производствах, таких, например, как производство электрических машин и электрооборудования, металлургия», объясняет главный эксперт ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Светлана Фридлянова.

По динамике инновационного развития российская промышленность в 4-6 раз отстает от ведущих индустриальных стран: так, в Швейцарии 60,2% компаний используют инновации, в Германии - 58,9%, во Франции - 46,5%, в Великобритании - 45,7%.
Российский показатель - низкий даже по меркам Центральной и Восточной Европы: в Польше инновациями занимается 18,6% промышленных предприятий, в Венгрии - 18,8%.

Из 33 стран, которые анализировала ВШЭ, лишь в Румынии инновационная активность ниже российской (6,4%).
Хуже всего обстоят дела на высокотехнологичных производствах, в отраслях высоких переделов, связанных с производством «сложных непроводовольственных товаров», отмечают эксперты Центра стратегических разработок.
По их подсчетам, седьмая часть всех производственных мощностей в России уже по сути - пустышки, так как устарели морально и технически и не могут использоваться для производства конкурентной продукции.
В секторе товаров инвестиционного спроса - машин и оборудования - 25% производственных мощностей уже неконкурентоспособны, в производстве изделий из кожи, 50% оборудования - устаревшее.
В химической промышленности 42% оборудования имеет возраст больше 15 лет, в металлургии таких мощностей - 53%. В производстве антибиотиков, шин, конвейерных лент, ткацких станков, турбин, троллейбусов, подшипников, целом ряде химических производств - используются мощности еще советского периода, а средний возраст оборудования достигает 20-25 лет.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:21

Минсельхоз России: за 17 лет производство мясной продукции выросло в 6 раз
Выработка мяса и субпродуктов увеличилась на 7,6% к 2016 году (составив 7,34 млн тонн) и в 6 раз – относительно 2000 года, когда в России было произведено только 1,19 млн тонн.
Производство колбасных изделий выросло с тех пор в 2,2 раз – до 2,3 млн тонн, мясных полуфабрикатов – почти в 13 раз (с 0,2 млн тонн в 2000 году до 3,1 млн тонн); мясных и мясосодержащих консервов за минувший год произвели на 49% больше, чем в 2000-ом.
За последние три года импорт мяса и субпродуктов снизился почти на 40% - с 1,7 млн. тонн до 1 млн. тонн

http://www.myasnoy-soyuz.ru/news/5091-m ... 6-raz.html
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:09

Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
Дата Объем
23.03.2018 457,8
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
самый высокий показатель с 19-го сентября 2014-го.
От минимального за последние 4 года показателя (358,3 млрд. на 17/7/2015-го) ЗВР РФ выросли уже почти на 100 млрд., за последний год (с 24/3/2017-го) - на 58,8 млрд.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:12

Внешний долг РФ на 1/1/2018 (государственный + частный) (млн. долларов)
Всего 518 872
Органы государственного управления 55 804
Центральный банк 14 480
Банки 103 385
Прочие секторы 345 202
Иностранная валюта 381 449
Национальная валюта 137 423
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem
Общий внешний долг РФ не превышает 1/3 ее ВВП 2017-го, государственный - 3,5% от размера экономики, долг в иностранной валюте составляет 83% ЗВР страны.
Волгарь
 
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