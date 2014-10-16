Волгарь написав:В России близится к завершению сезон переработки сахарной свеклы - выработано 6,45 млн т сахара 26-е марта 2018г. http://zerno.avs.ru/news/71564/v-rossii ... ahara.html Совсем неплохо для страны, производившей во времена СССР менее 4 млн. т сахара. Как результат, в розницу песок стоит дешевле, чем в 2013-ом - менее 30 руб/кг.
Ну вот рекорд советской Украины побит --- На пике своего сахарного могущества Украина – тогда еще УССР - производила около 5,5 млн тонн свекловичного сахара, являясь крупнейшим в мире производителем этого продукта. Доля советской Украины в объеме мирового производства сахара составляла почти 15%. В стране работало 192 сахарных завода, которые перерабатывали более 40 млн тонн сахарной свеклы – не превзойденный до сих пор ни одной страной показатель. https://delo.ua/special/kak-izmenilsja- ... ny-163564/ --- Независимой Украине сколько сахара и заводов не нужно - В Украине с начала 2017/18 МГ, по состоянию на 9 января, произведено более 2 млн т сахара и переработано свыше 14 млн т сахарной свеклы.
Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Укрцукор».
Волгарь написав:В России близится к завершению сезон переработки сахарной свеклы - выработано 6,45 млн т сахара 26-е марта 2018г. http://zerno.avs.ru/news/71564/v-rossii ... ahara.html Совсем неплохо для страны, производившей во времена СССР менее 4 млн. т сахара. Как результат, в розницу песок стоит дешевле, чем в 2013-ом - менее 30 руб/кг.
Ну вот рекорд советской Украины побит --- На пике своего сахарного могущества Украина – тогда еще УССР - производила около 5,5 млн тонн свекловичного сахара, являясь крупнейшим в мире производителем этого продукта. Доля советской Украины в объеме мирового производства сахара составляла почти 15%. В стране работало 192 сахарных завода, которые перерабатывали более 40 млн тонн сахарной свеклы – не превзойденный до сих пор ни одной страной показатель. https://delo.ua/special/kak-izmenilsja- ... ny-163564/ --- Независимой Украине сколько сахара и заводов не нужно - В Украине с начала 2017/18 МГ, по состоянию на 9 января, произведено более 2 млн т сахара и переработано свыше 14 млн т сахарной свеклы.
Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Укрцукор».
Россия сползает в технологическую яму: Число изобретений на минимуме за 11 лет.
В России продолжает сокращается количество научных разработок и инноваций, несмотря на декларации власти о необходимости совершить «технологический рывок» в направлении цифровой экономики. По итогам 2017 года число патентных заявок на изобретения сократилось на 12,3%, а итоговый результат - 36454 штуки - стал рекордно низким с 2006 года. Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на «Единый депозитарий результатов интеллектуальной деятельности» (ЕДРИД).
Количество патентных заявок от российских граждан и юрлиц упало на 15%. Это стало результатом сокращения финансирования НИОКР и снижением активности научно-исследовательских институтов и ВУЗов, говорится в исследовании.
Количество заявок от иностранных компаний, которые долгое время были главным драйвером рынка интеллектуальной собственности в России упало на 7,5%. Американские компании сократили их на 9%, немецкие - на 11%, китайские - на 22%.
Уровень инновационной активности в российской промышленности падает третий год подряд, подтверждает исследование ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Если в 2004-м году доля компаний крупного и среднего бизнеса, внедряющих в своей работе высокие технологии и принципиально новые решения, составляла 10,5%, в 2012-м - 9,9%, в 2015-м - 9,5%, то в прошлом сократилась до 9,2%. Зафиксированный показатель - минимальный с 1999 года. Спад объясняется «снижением интенсивности инновационных процессов в среднетехнологичных производствах, таких, например, как производство электрических машин и электрооборудования, металлургия», объясняет главный эксперт ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Светлана Фридлянова.
По динамике инновационного развития российская промышленность в 4-6 раз отстает от ведущих индустриальных стран: так, в Швейцарии 60,2% компаний используют инновации, в Германии - 58,9%, во Франции - 46,5%, в Великобритании - 45,7%. Российский показатель - низкий даже по меркам Центральной и Восточной Европы: в Польше инновациями занимается 18,6% промышленных предприятий, в Венгрии - 18,8%.
Из 33 стран, которые анализировала ВШЭ, лишь в Румынии инновационная активность ниже российской (6,4%). Хуже всего обстоят дела на высокотехнологичных производствах, в отраслях высоких переделов, связанных с производством «сложных непроводовольственных товаров», отмечают эксперты Центра стратегических разработок. По их подсчетам, седьмая часть всех производственных мощностей в России уже по сути - пустышки, так как устарели морально и технически и не могут использоваться для производства конкурентной продукции. В секторе товаров инвестиционного спроса - машин и оборудования - 25% производственных мощностей уже неконкурентоспособны, в производстве изделий из кожи, 50% оборудования - устаревшее. В химической промышленности 42% оборудования имеет возраст больше 15 лет, в металлургии таких мощностей - 53%. В производстве антибиотиков, шин, конвейерных лент, ткацких станков, турбин, троллейбусов, подшипников, целом ряде химических производств - используются мощности еще советского периода, а средний возраст оборудования достигает 20-25 лет.
Минсельхоз России: за 17 лет производство мясной продукции выросло в 6 раз
Выработка мяса и субпродуктов увеличилась на 7,6% к 2016 году (составив 7,34 млн тонн) и в 6 раз – относительно 2000 года, когда в России было произведено только 1,19 млн тонн. Производство колбасных изделий выросло с тех пор в 2,2 раз – до 2,3 млн тонн, мясных полуфабрикатов – почти в 13 раз (с 0,2 млн тонн в 2000 году до 3,1 млн тонн); мясных и мясосодержащих консервов за минувший год произвели на 49% больше, чем в 2000-ом. За последние три года импорт мяса и субпродуктов снизился почти на 40% - с 1,7 млн. тонн до 1 млн. тонн
Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США Дата Объем 23.03.2018 457,8 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ самый высокий показатель с 19-го сентября 2014-го. От минимального за последние 4 года показателя (358,3 млрд. на 17/7/2015-го) ЗВР РФ выросли уже почти на 100 млрд., за последний год (с 24/3/2017-го) - на 58,8 млрд.
Внешний долг РФ на 1/1/2018 (государственный + частный) (млн. долларов) Всего 518 872 Органы государственного управления 55 804 Центральный банк 14 480 Банки 103 385 Прочие секторы 345 202 Иностранная валюта 381 449 Национальная валюта 137 423 http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem Общий внешний долг РФ не превышает 1/3 ее ВВП 2017-го, государственный - 3,5% от размера экономики, долг в иностранной валюте составляет 83% ЗВР страны.
В апреле Минфин направит на покупку иностранной валюты 240,7 млрд руб. нефтегазовых сверхдоходов, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По итогам 2017 года Минфин закупил валюты на 829 млрд руб. В течение 2018 года Минфин может закупить валюту примерно на 2 трлн руб. при ценах на нефть $54–55 за баррель, оценивал министр финансов Антон Силуанов в конце декабря. При $60 за баррель объем закупок валюты составит 2,8 трлн руб.
Видимо, объем покупок валюты на межбанке за год приблизится к 50 млрд. долларов, а ЗВР РФ к концу 18-го превысят 500 млрд. - уровень, с которого началось падение весной 14-го после оккупации Крыма.