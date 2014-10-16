Ну вот рекорд советской Украины побит---На пике своего сахарного могущества Украина – тогда еще УССР - производила около 5,5 млн тонн свекловичного сахара, являясь крупнейшим в мире производителем этого продукта. Доля советской Украины в объеме мирового производства сахара составляла почти 15%. В стране работало 192 сахарных завода, которые перерабатывали более 40 млн тонн сахарной свеклы – не превзойденный до сих пор ни одной страной показатель.---Независимой Украине сколько сахара и заводов не нужноВ Украине с начала 2017/18 МГ, по состоянию на 9 января, произведено более 2 млн т сахара и переработано свыше 14 млн т сахарной свеклы.Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Укрцукор».Отмечается, что в этом сезоне работало 46 сахарных заводов.

Россия сползает в технологическую яму: Число изобретений на минимуме за 11 лет.



В России продолжает сокращается количество научных разработок и инноваций, несмотря на декларации власти о необходимости совершить «технологический рывок» в направлении цифровой экономики.

По итогам 2017 года число патентных заявок на изобретения сократилось на 12,3%, а итоговый результат - 36454 штуки - стал рекордно низким с 2006 года.

Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на «Единый депозитарий результатов интеллектуальной деятельности» (ЕДРИД).



Количество патентных заявок от российских граждан и юрлиц упало на 15%. Это стало результатом сокращения финансирования НИОКР и снижением активности научно-исследовательских институтов и ВУЗов, говорится в исследовании.



Количество заявок от иностранных компаний, которые долгое время были главным драйвером рынка интеллектуальной собственности в России упало на 7,5%. Американские компании сократили их на 9%, немецкие - на 11%, китайские - на 22%.



Уровень инновационной активности в российской промышленности падает третий год подряд, подтверждает исследование ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Если в 2004-м году доля компаний крупного и среднего бизнеса, внедряющих в своей работе высокие технологии и принципиально новые решения, составляла 10,5%, в 2012-м - 9,9%, в 2015-м - 9,5%, то в прошлом сократилась до 9,2%.

Зафиксированный показатель - минимальный с 1999 года. Спад объясняется «снижением интенсивности инновационных процессов в среднетехнологичных производствах, таких, например, как производство электрических машин и электрооборудования, металлургия», объясняет главный эксперт ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Светлана Фридлянова.



По динамике инновационного развития российская промышленность в 4-6 раз отстает от ведущих индустриальных стран: так, в Швейцарии 60,2% компаний используют инновации, в Германии - 58,9%, во Франции - 46,5%, в Великобритании - 45,7%.

Российский показатель - низкий даже по меркам Центральной и Восточной Европы: в Польше инновациями занимается 18,6% промышленных предприятий, в Венгрии - 18,8%.



Из 33 стран, которые анализировала ВШЭ, лишь в Румынии инновационная активность ниже российской (6,4%).

Хуже всего обстоят дела на высокотехнологичных производствах, в отраслях высоких переделов, связанных с производством «сложных непроводовольственных товаров», отмечают эксперты Центра стратегических разработок.

По их подсчетам, седьмая часть всех производственных мощностей в России уже по сути - пустышки, так как устарели морально и технически и не могут использоваться для производства конкурентной продукции.

В секторе товаров инвестиционного спроса - машин и оборудования - 25% производственных мощностей уже неконкурентоспособны, в производстве изделий из кожи, 50% оборудования - устаревшее.

В химической промышленности 42% оборудования имеет возраст больше 15 лет, в металлургии таких мощностей - 53%. В производстве антибиотиков, шин, конвейерных лент, ткацких станков, турбин, троллейбусов, подшипников, целом ряде химических производств - используются мощности еще советского периода, а средний возраст оборудования достигает 20-25 лет.



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