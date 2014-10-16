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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:01

Re: Російська економіка

Российские олигархи за понедельник обеднели на 16 млрд долларов
Капитализация российского фондового рынка упала на 2,7 трлн рублей.
26 из 27 российских олигархов, представленных в рейтинге 500 богатейших людей Bloomberg, с понедельника потеряли 16 млрд долларов, сообщает агентство.
По данным «Ведомостей», капитализация российского рынка акций сократилась на 2,7 трлн рублей до 36,193 трлн рублей. По подсчетам РБК падение составило 820 млрд рублей.
На фоне падения рынка акций российская валюта также сильно подешевела. Курс доллара впервые за пять месяцев вырос до 60,5 рубля, курс евро превысил 74,5 рубля.
https://rustelegraph.ru/news/2018-04-10 ... arov-79679

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Не так добре з грошима, як погано без них.
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  Волгарь написав:Впервые за более чем 100 лет наличный рубль обеспечен физическим золотом ом почти на полтинник


Но почему-то курс рубля падает, несмотря на все "золотое" обеспечение...
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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