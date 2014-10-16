Российские олигархи за понедельник обеднели на 16 млрд долларов Капитализация российского фондового рынка упала на 2,7 трлн рублей. 26 из 27 российских олигархов, представленных в рейтинге 500 богатейших людей Bloomberg, с понедельника потеряли 16 млрд долларов, сообщает агентство. По данным «Ведомостей», капитализация российского рынка акций сократилась на 2,7 трлн рублей до 36,193 трлн рублей. По подсчетам РБК падение составило 820 млрд рублей. На фоне падения рынка акций российская валюта также сильно подешевела. Курс доллара впервые за пять месяцев вырос до 60,5 рубля, курс евро превысил 74,5 рубля. https://rustelegraph.ru/news/2018-04-10 ... arov-79679