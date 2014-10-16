Российские олигархи за понедельник обеднели на 16 млрд долларов Капитализация российского фондового рынка упала на 2,7 трлн рублей. 26 из 27 российских олигархов, представленных в рейтинге 500 богатейших людей Bloomberg, с понедельника потеряли 16 млрд долларов, сообщает агентство. По данным «Ведомостей», капитализация российского рынка акций сократилась на 2,7 трлн рублей до 36,193 трлн рублей. По подсчетам РБК падение составило 820 млрд рублей. На фоне падения рынка акций российская валюта также сильно подешевела. Курс доллара впервые за пять месяцев вырос до 60,5 рубля, курс евро превысил 74,5 рубля. https://rustelegraph.ru/news/2018-04-10 ... arov-79679
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте 2018 года выросли на 13,9% или на 19 219 штуки по сравнению с мартом 2017 года, и составил 157 279 автомобилей, сообщил комитет автопроизводителей АЕБ. Все десять моделей, лидеров продаж новых легковых автомобилей, местного производства. В 2018 году в январе-марте было продано 392 920 автомобилей, что стало на 21,7% выше аналогичного показателя 2017 года. Прогноз членов АЕБ - улучшение общих продаж примерно на 10% по сравнению с 2017 годом до уровня 1,75 млн. штук", - прокомментировал Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ.