Российские олигархи за понедельник обеднели на 16 млрд долларов Капитализация российского фондового рынка упала на 2,7 трлн рублей. 26 из 27 российских олигархов, представленных в рейтинге 500 богатейших людей Bloomberg, с понедельника потеряли 16 млрд долларов, сообщает агентство. По данным «Ведомостей», капитализация российского рынка акций сократилась на 2,7 трлн рублей до 36,193 трлн рублей. По подсчетам РБК падение составило 820 млрд рублей. На фоне падения рынка акций российская валюта также сильно подешевела. Курс доллара впервые за пять месяцев вырос до 60,5 рубля, курс евро превысил 74,5 рубля. https://rustelegraph.ru/news/2018-04-10 ... arov-79679
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте 2018 года выросли на 13,9% или на 19 219 штуки по сравнению с мартом 2017 года, и составил 157 279 автомобилей, сообщил комитет автопроизводителей АЕБ. Все десять моделей, лидеров продаж новых легковых автомобилей, местного производства. В 2018 году в январе-марте было продано 392 920 автомобилей, что стало на 21,7% выше аналогичного показателя 2017 года. Прогноз членов АЕБ - улучшение общих продаж примерно на 10% по сравнению с 2017 годом до уровня 1,75 млн. штук", - прокомментировал Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ.
Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США Дата Объем 06.04.2018 458,9 19.09.2014 458,3 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ Самый высокий показатель с 19/9 2014-го
Многие писали что фактически этих денег давно нет в резерве.
Многие - это ВЫ?
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - март 2018 года составило: - объем поступивших доходов – 4 075 164,4 млн. рублей или 26,7% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; - исполнение расходов – 3 730 814,2 млн. рублей или 22,6% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и 21,9% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. - профицит – 344 350,2 млн. рублей.
Дефицит федерального бюджета РФ за январь—март 2017 год составил 274,207 млрд рублей или 1,4% ВВП. Такие предварительные данные приводятся в материалах Минфина. По оценке министерства, за первые 3 месяца текущего года в бюджет РФ поступило 3 трлн 632,5 млрд рублей или 26,9% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год». Исполнение расходов составило 3 трлн 906,7 млрд рублей или 23,7% к уточненной росписи.
Только за первый квартал 2018 года Правительство России успело потратить почти 75% резервного денежного фонда бюджета, то есть порядка 157 млрд рублей. Половину из этих денег получили регионы страны, а остальное было потрачено на разнообразные текущие проекты, начиная от «Русских сезонов в Италии», заканчивая госинвестициями