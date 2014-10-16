Произведено на убой (в живом весе) Скот и птица - всего тыс. тонн январь - март 2017 года 3 215.6 январь - март 2018 года 3 374.9 2018 в % к 2017 105.0 Производство молока всего тыс. тонн январь - март 2017 года 6 417.2 январь - март 2018 года 6 558.5 2018 в % к 2017 102.2 Производство яиц млн. шт. январь - март 2017 года 10 448.2 январь - март 2018 года 10 604.7 2018 в % к 2017 101.5 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... e/economy/ Судя по данным за 1-ый квартал, по итогам года в РФ будет произведено 15,3 млн. т мяса, около 32 млн. т молока и 45,5 млрд. яиц.