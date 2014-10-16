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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:44

Произведено на убой (в живом весе)
Скот и птица - всего тыс. тонн
январь - март 2017 года 3 215.6
январь - март 2018 года 3 374.9
2018 в % к 2017 105.0
Производство молока всего тыс. тонн
январь - март 2017 года 6 417.2
январь - март 2018 года 6 558.5
2018 в % к 2017 102.2
Производство яиц млн. шт.
январь - март 2017 года 10 448.2
январь - март 2018 года 10 604.7
2018 в % к 2017 101.5
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... e/economy/
Судя по данным за 1-ый квартал, по итогам года в РФ будет произведено 15,3 млн. т мяса, около 32 млн. т молока и 45,5 млрд. яиц.
Волгарь
 
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