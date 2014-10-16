Додано: Пон 16 кві, 2018 10:44

Произведено на убой (в живом весе)

Скот и птица - всего тыс. тонн

январь - март 2017 года 3 215.6

январь - март 2018 года 3 374.9

2018 в % к 2017 105.0

Производство молока всего тыс. тонн

январь - март 2017 года 6 417.2

январь - март 2018 года 6 558.5

2018 в % к 2017 102.2

Производство яиц млн. шт.

январь - март 2017 года 10 448.2

январь - март 2018 года 10 604.7

2018 в % к 2017 101.5

Судя по данным за 1-ый квартал, по итогам года в РФ будет произведено 15,3 млн. т мяса, около 32 млн. т молока и 45,5 млрд. яиц.