Произведено на убой (в живом весе) Скот и птица - всего тыс. тонн январь - март 2017 года 3 215.6 январь - март 2018 года 3 374.9 2018 в % к 2017 105.0 Производство молока всего тыс. тонн январь - март 2017 года 6 417.2 январь - март 2018 года 6 558.5 2018 в % к 2017 102.2 Производство яиц млн. шт. январь - март 2017 года 10 448.2 январь - март 2018 года 10 604.7 2018 в % к 2017 101.5 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... e/economy/ Судя по данным за 1-ый квартал, по итогам года в РФ будет произведено 15,3 млн. т мяса, около 32 млн. т молока и 45,5 млрд. яиц.
Фондовый рынок России обрушился 9 апреля, за день он потерял 820 млрд руб. капитализации. По итогам торгов индекс Мосбиржи упал на 8,34%, до 2090 пунктов, индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов.
Тогда же начался существенный рост курсов доллара и евро на торгах. На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о ракетных ударах по Сирии курс евро 11 апреля поднялся до 80 руб., курс доллара — до 65 руб.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Утром 16 апреля акции компании «Русал», долей в которой владеет конгломерат En+ российского бизнесмена Олега Дерипаски, снова упали, сообщается на сайте Гонконгской биржи.
Во время открытия торгов их стоимость составляла 1,94 гонконгского доллара ($0,25), позже она упала до 1,45 гонконгского доллара ($0,18). По сравнению с закрытием торгов 13 апреля акции подешевели на 28,92%.
Это самые низкие показатели для компании с момента выхода на IPO в 2010 году.
«Возобновление войны санкций усиливает и без того возросшую изоляцию российской экономики, что способствует закреплению ее технологического отставания и сохранению низких темпов экономического роста», — полагают экономисты. «Размер российской экономики на порядок меньше экономики США, а это означает, что сколько-нибудь чувствительные для США санкции ударят по России гораздо сильнее»
Как видели ситуацию бизнесмены: они желали от государства режима наибольшего благоприятствования, дешевых кредитов, освобождения от налогов, раздачи помещений для организации цехов... в общем, желали трамплина для рывка.
Не было сделано ни того, ни другого. Вместо этого импортеры просто сменили пути импорта: стали закупать продовольствие в незапрещенных странах, а цены повысили. И бизнесмены, производящие что-то здесь, внутри периметра, повысили.
И вылилось импортозамещение в одного Сироту с сыром до 1200 рублей, да в армию мошенников, подделывающих продукт из пальмового жира.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Волгарь написав:Произведено на убой (в живом весе) Скот и птица - всего тыс. тонн январь - март 2017 года 3 215.6 январь - март 2018 года 3 374.9 2018 в % к 2017 105.0 Производство молока всего тыс. тонн январь - март 2017 года 6 417.2 январь - март 2018 года 6 558.5 2018 в % к 2017 102.2 Производство яиц млн. шт. январь - март 2017 года 10 448.2 январь - март 2018 года 10 604.7 2018 в % к 2017 101.5 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... e/economy/ Судя по данным за 1-ый квартал, по итогам года в РФ будет произведено 15,3 млн. т мяса, около 32 млн. т молока и 45,5 млрд. яиц.
А тут кто то сомневается в том, что у вас люди не голодают? Не голодают. И среднестатистический житель Москвы или Ленинграда живёт лучше среднестатистического жителя Харькова или Запорожья, но не факт что Киева. Вопрос в том - скоко полимеров просрало пуйло за 4 года и в какой анус вы воткнётесь. А рвётесь вы туды рьяно, и весьма.