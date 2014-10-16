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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:44

Произведено на убой (в живом весе)
Скот и птица - всего тыс. тонн
январь - март 2017 года 3 215.6
январь - март 2018 года 3 374.9
2018 в % к 2017 105.0
Производство молока всего тыс. тонн
январь - март 2017 года 6 417.2
январь - март 2018 года 6 558.5
2018 в % к 2017 102.2
Производство яиц млн. шт.
январь - март 2017 года 10 448.2
январь - март 2018 года 10 604.7
2018 в % к 2017 101.5
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... e/economy/
Судя по данным за 1-ый квартал, по итогам года в РФ будет произведено 15,3 млн. т мяса, около 32 млн. т молока и 45,5 млрд. яиц.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:47

Все хорошо, прекрасная маркиза!

В ЦБ отказались считать шоком ослабление рубля после санкций США
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ad46df79a7947e6185fa03d?from=newsfeed
Фондовый рынок России обрушился 9 апреля, за день он потерял 820 млрд руб. капитализации. По итогам торгов индекс Мосбиржи упал на 8,34%, до 2090 пунктов, индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов.

Тогда же начался существенный рост курсов доллара и евро на торгах. На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о ракетных ударах по Сирии курс евро 11 апреля поднялся до 80 руб., курс доллара — до 65 руб.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:29

Re: Російська економіка


Акции «Русала» упали до исторического минимума

Утром 16 апреля акции компании «Русал», долей в которой владеет конгломерат En+ российского бизнесмена Олега Дерипаски, снова упали, сообщается на сайте Гонконгской биржи.

Во время открытия торгов их стоимость составляла 1,94 гонконгского доллара ($0,25), позже она упала до 1,45 гонконгского доллара ($0,18). По сравнению с закрытием торгов 13 апреля акции подешевели на 28,92%.

Это самые низкие показатели для компании с момента выхода на IPO в 2010 году.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 19:54

Хомячки начинают прозревать

Любой ответ на санкции США признали губительным для россиян
https://lenta.ru/news/2018/04/16/sanctions/
«Возобновление войны санкций усиливает и без того возросшую изоляцию российской экономики, что способствует закреплению ее технологического отставания и сохранению низких темпов экономического роста», — полагают экономисты.
«Размер российской экономики на порядок меньше экономики США, а это означает, что сколько-нибудь чувствительные для США санкции ударят по России гораздо сильнее»


Антисанкции? Чур, в этот раз – не из моего кармана!
https://www.kp.ru/daily/26819.5/3856368/
Как видели ситуацию бизнесмены: они желали от государства режима наибольшего благоприятствования, дешевых кредитов, освобождения от налогов, раздачи помещений для организации цехов... в общем, желали трамплина для рывка.

Не было сделано ни того, ни другого. Вместо этого импортеры просто сменили пути импорта: стали закупать продовольствие в незапрещенных странах, а цены повысили. И бизнесмены, производящие что-то здесь, внутри периметра, повысили.

И вылилось импортозамещение в одного Сироту с сыром до 1200 рублей, да в армию мошенников, подделывающих продукт из пальмового жира.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 20:33

  Волгарь написав:Произведено на убой (в живом весе)
Скот и птица - всего тыс. тонн
январь - март 2017 года 3 215.6
январь - март 2018 года 3 374.9
2018 в % к 2017 105.0
Производство молока всего тыс. тонн
январь - март 2017 года 6 417.2
январь - март 2018 года 6 558.5
2018 в % к 2017 102.2
Производство яиц млн. шт.
январь - март 2017 года 10 448.2
январь - март 2018 года 10 604.7
2018 в % к 2017 101.5
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... e/economy/
Судя по данным за 1-ый квартал, по итогам года в РФ будет произведено 15,3 млн. т мяса, около 32 млн. т молока и 45,5 млрд. яиц.

А тут кто то сомневается в том, что у вас люди не голодают? Не голодают. И среднестатистический житель Москвы или Ленинграда живёт лучше среднестатистического жителя Харькова или Запорожья, но не факт что Киева.
Вопрос в том - скоко полимеров просрало пуйло за 4 года и в какой анус вы воткнётесь. А рвётесь вы туды рьяно, и весьма.
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