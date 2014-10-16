Волгарь написав:А тут кто то сомневается в том, что у вас люди не голодают? Не голодают. И среднестатистический житель Москвы или Ленинграда живёт лучше среднестатистического жителя Харькова или Запорожья, но не факт что Киева.
ФАКТ ЛУЧШЕ - абсолютный и непреложный. А Нижний Новгород живет ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ сопоставимых с ним Днепра и Харькова (хотя Днепр уже стал на 1/5 меньше по населению).
Касательно мяса - 30 лет назад УССР производила 4,3 млн. т мяса в убойном весе, в 18-ом дай Бог 2,3 млн. т (и производство не растет или падает). РСФСР соответственно 9,6 и минимум 10,7 в этом году. Т.е. было соотношение 2,2 к 1, сейчас - 4,6 к 1. И разрыв продолжает увеличиваться.
Более того, судя по последним данным Госкостата Украины у нас в городе и цены на мясо ниже или равны - курица уже дошла до 84 рублей, свиная лопатка/грудинка - по 158 рублей, филе индейки -215 руб/кг.
Мені дуже сподобалася фраза-
А Нижний Новгород живет ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ сопоставимых с ним Днепра и Харькова.
Ти давно в Воронежі не був,чи в Саратові? Явно Волгарь дубарь з дуба впав.
В нас краще зараз-тому що все дешево порівняно. Кабаки дешеві,сервіс теж,продукти. Про вльнсть поглядів я вже мовчу. Після твого посту в Мордорі тебе би забрали в катузку