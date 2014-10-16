Додано: Вів 17 кві, 2018 15:13

В нас краще зараз-тому що все дешево порівняно. Кабаки дешеві,сервіс теж,продукти

Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Харківській області у 2018 році

Березень

Нижний Новгород. 27 февраля. НТА-Приволжье — Средняя зарплата в Нижегородской области в 2017 году составила 30,598 тыс. рублей.

Просто сравнил цены (сопоставимы - сыр/колбасу/хлеб/сметану/копчености сравнивать бессмысленно по причине разнообразия)в Харьковской областии нижегородских магазинах/рынках на 15/4.Рис 22.08 - от 35 рубКрупи гречані 18.30 - от 30-ти рублейСвинина это как понимать? Есть минимум 10-к разрубов, цена которые от 90 (рулька) до 330-ти (язык)Яловичина - то жеПтиця (тушки курячі) 51.57 - от 82-х рублей.Філе куряче 86.42 - от 170 рублейМолоко пастеризоване жирністю до 2,6% включно 23.14 - от 43-х рублейЯйця десяток 26.64 - 1ый сорт от 45-ти рублейМасло вершкове 200 г 34.46 - от 80-ти рублейОлія соняшникова 32,8 - от 70-ти рублей литрЯблука Безусловно дешевле в Харькове - у нас начинается от 50-ти рублейКапуста білокачанна Безусловно дешевле в Харькове - у нас начинается от 20-ти рублейЦибуля ріпчаста Безусловно дешевле в харькове - у нас начинается от 25-ти рублейБуряк Безусловно дешевле в Харькове - у нас начинается от 20-ти рублейМорква Безусловно дешевле в Харькове - у нас начинается от 20-ти рублейКартопля Безусловно дешевле в Харькове - у нас начинается от 20-ти рублейЦукор 13.63 - от 29-ти рублейБензин А-92 28.33 -37-90Бензин А-95 29.17 - 41-20Дизельне пальне 26.59 - 40-40КоммуналкаЭлектричество -3,34 руб/Квт-ч первые 80 Квт-ч на домохозяйство, выше 5-74Газ -63,04 на человека в месяцКвартплата (включая ГВС/ХВС/водоотведение/отопление/вывоз мусора/уборку подъезда) за квартиру в 82 м2 - 4 174 рубля (платил вчера)Телефон стационарный - 340 руб/месКабель+Интернет (180 каналов + безлимит) -808 руб.Сотовый (везде как дома в пределах РФ) безлимит -900 руб/мес.Наконец, средняя з/пСредняя заработная плата по Харьковской обл. за последние годы (грн.)октябрь 2017 6593ноябрь 2017 6634