«Мой желудок крепкий!» Саратовцы расхватывают просрочку так, что становится жутко. Для них это нормальноРолик, в котором жители Саратова борются за тележку с просроченными товарами из супермаркета, набирает популярность в сети. Многих зрителей такое зрелище возмутило, но, как рассказывают сами саратовцы, они не видят в этом ничего унизительного и почти все выбрасываемые магазином продукты пускают в ход. Некоторые назвали их фриганами — людьми, которые питаются с мусорок постоянно."Там огурчик подобрала, тут помидорку, тут луковицу какую — плохое обрезала, остальное покрошила, маслицем сверху полила — уже салат. Вчера я вот молочка взяла. Беру обычно небольшую плошку, капну туда, подогрею на плите. Свернулось — можно его на блинчики-оладушки пустить, так же, как и кефир. Если оно хорошее, то я его сразу прокипячу, два-три дня будет в холодильнике стоять — можно будет потом кашку или какао сварить. Хлеб зачерствел — обрежь да и сухари сделай. У меня вообще всё съедается! Два-три дня [просрочки] — на это даже можно не смотреть. Лично у меня желудок крепкий, всё идёт."