А тут кто то сомневается в том, что у вас люди не голодают? Не голодают. И среднестатистический житель Москвы или Ленинграда живёт лучше среднестатистического жителя Харькова или Запорожья, но не факт что Киева.
ФАКТ ЛУЧШЕ - абсолютный и непреложный. А Нижний Новгород живет ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ сопоставимых с ним Днепра и Харькова (хотя Днепр уже стал на 1/5 меньше по населению). Касательно мяса - 30 лет назад УССР производила 4,3 млн. т мяса в убойном весе, в 18-ом дай Бог 2,3 млн. т (и производство не растет или падает). РСФСР соответственно 9,6 и минимум 10,7 в этом году. Т.е. было соотношение 2,2 к 1, сейчас - 4,6 к 1. И разрыв продолжает увеличиваться. Более того, судя по последним данным Госкостата Украины у нас в городе и цены на мясо ниже или равны - курица уже дошла до 84 рублей, свиная лопатка/грудинка - по 158 рублей, филе индейки -215 руб/кг.
Мені дуже сподобалася фраза- А Нижний Новгород живет ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ сопоставимых с ним Днепра и Харькова. Ти давно в Воронежі не був,чи в Саратові? Явно Волгарь дубарь з дуба впав. В нас краще зараз-тому що все дешево порівняно. Кабаки дешеві,сервіс теж,продукти. Про вльнсть поглядів я вже мовчу. Після твого посту в Мордорі тебе би забрали в катузку
В нас краще зараз-тому що все дешево порівняно. Кабаки дешеві,сервіс теж,продукти
Просто сравнил цены (сопоставимы - сыр/колбасу/хлеб/сметану/копчености сравнивать бессмысленно по причине разнообразия)в Харьковской области http://www.ukrstat.gov.ua/ и нижегородских магазинах/рынках на 15/4. Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Харківській області у 2018 році Березень Рис 22.08 - от 35 руб Крупи гречані 18.30 - от 30-ти рублей Свинина это как понимать? Есть минимум 10-к разрубов, цена которые от 90 (рулька) до 330-ти (язык) Яловичина - то же Птиця (тушки курячі) 51.57 - от 82-х рублей. Філе куряче 86.42 - от 170 рублей Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% включно 23.14 - от 43-х рублей Яйця десяток 26.64 - 1ый сорт от 45-ти рублей Масло вершкове 200 г 34.46 - от 80-ти рублей Олія соняшникова 32,8 - от 70-ти рублей литр Яблука Безусловно дешевле в Харькове - у нас начинается от 50-ти рублей Капуста білокачанна Безусловно дешевле в Харькове - у нас начинается от 20-ти рублей Цибуля ріпчаста Безусловно дешевле в харькове - у нас начинается от 25-ти рублей Буряк Безусловно дешевле в Харькове - у нас начинается от 20-ти рублей Морква Безусловно дешевле в Харькове - у нас начинается от 20-ти рублей Картопля Безусловно дешевле в Харькове - у нас начинается от 20-ти рублей Цукор 13.63 - от 29-ти рублей Бензин А-92 28.33 -37-90 Бензин А-95 29.17 - 41-20 Дизельне пальне 26.59 - 40-40 Коммуналка Электричество -3,34 руб/Квт-ч первые 80 Квт-ч на домохозяйство, выше 5-74 Газ -63,04 на человека в месяц Квартплата (включая ГВС/ХВС/водоотведение/отопление/вывоз мусора/уборку подъезда) за квартиру в 82 м2 - 4 174 рубля (платил вчера) Телефон стационарный - 340 руб/мес Кабель+Интернет (180 каналов + безлимит) -808 руб. Сотовый (везде как дома в пределах РФ) безлимит -900 руб/мес. Наконец, средняя з/п
Нижний Новгород. 27 февраля. НТА-Приволжье — Средняя зарплата в Нижегородской области в 2017 году составила 30,598 тыс. рублей.
А тут кто то сомневается в том, что у вас люди не голодают? Не голодают. И среднестатистический житель Москвы или Ленинграда живёт лучше среднестатистического жителя Харькова или Запорожья, но не факт что Киева.
Съемки сериала начались ночью 12 апреля рядом с бывшим кинотеатром «Октябрь» и продолжились на улицах Глинки, Коммунистической, Энгельса и др. Дома и дворы на этих центральных смоленских улицах очень подошли для съёмок военной и послевоенной разрухи, поэтому не потребовалось никаких дополнительных декораций
На видеозаписи жители расхватывают предназначенные для утилизации просроченные продукты из супермаркета. Ежедневно супермаркет выбрасывает продукты, срок годности которых подходит к концу. Саратовцы караулят вынос тележки и расхватывают просрочку на пути к мусорным бакам.
Скажите, волгари, это называется "лучше"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
конечно же абсолютная чуть про превосходства расейской жизни. В Украине такого массового обнищания и близко нет
«Мой желудок крепкий!» Саратовцы расхватывают просрочку так, что становится жутко. Для них это нормально
Ролик, в котором жители Саратова борются за тележку с просроченными товарами из супермаркета, набирает популярность в сети. Многих зрителей такое зрелище возмутило, но, как рассказывают сами саратовцы, они не видят в этом ничего унизительного и почти все выбрасываемые магазином продукты пускают в ход. Некоторые назвали их фриганами — людьми, которые питаются с мусорок постоянно.
"Там огурчик подобрала, тут помидорку, тут луковицу какую — плохое обрезала, остальное покрошила, маслицем сверху полила — уже салат. Вчера я вот молочка взяла. Беру обычно небольшую плошку, капну туда, подогрею на плите. Свернулось — можно его на блинчики-оладушки пустить, так же, как и кефир. Если оно хорошее, то я его сразу прокипячу, два-три дня будет в холодильнике стоять — можно будет потом кашку или какао сварить. Хлеб зачерствел — обрежь да и сухари сделай. У меня вообще всё съедается! Два-три дня [просрочки] — на это даже можно не смотреть. Лично у меня желудок крепкий, всё идёт."
Доля российского пенсионера, доживать свой век у помойки.
Санкт-Петербург, Невский район. Вывозят отходы с магазина, а пенсионеры которые почему то ни кому не нужны, ищут в отходах для себя еду. А ведь с 2003 года им дом дневного пребывания обещают.... видимо автостоянка то повыгоднее будет для российского чиновника. А мы потом удивляемся авторучкам за 32 млн.р. и дачам по 150 миллионов. А что взять с пенсионеров, пусть сдохнут у помойки. Видимо там им и место, раз выбрали себе такую власть, которая о них ноги вытирает.
И нав закусь немного прекрасного омска. куда там тому Днепру , Харькову, Одессе
Акции Сбербанка резко подорожали во вторник и ликвидировали весь показанный накануне провал. На новостях о решении администрации США отложить введение нового пакета антироссийских санкций и планах банка удвоить дивидендные выплаты за прошлый год котировки принадлежащего ЦБ госбанка взлетели на 8,04% - рекордно с января 2015 года, а его рыночная стоимость за день увеличилась на 375 млрд рублей.