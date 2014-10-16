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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:07

  Волгарь написав:
А тут кто то сомневается в том, что у вас люди не голодают? Не голодают. И среднестатистический житель Москвы или Ленинграда живёт лучше среднестатистического жителя Харькова или Запорожья, но не факт что Киева.

ФАКТ ЛУЧШЕ - абсолютный и непреложный. А Нижний Новгород живет ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ сопоставимых с ним Днепра и Харькова (хотя Днепр уже стал на 1/5 меньше по населению).
Касательно мяса - 30 лет назад УССР производила 4,3 млн. т мяса в убойном весе, в 18-ом дай Бог 2,3 млн. т (и производство не растет или падает). РСФСР соответственно 9,6 и минимум 10,7 в этом году. Т.е. было соотношение 2,2 к 1, сейчас - 4,6 к 1. И разрыв продолжает увеличиваться.
Более того, судя по последним данным Госкостата Украины у нас в городе и цены на мясо ниже или равны - курица уже дошла до 84 рублей, свиная лопатка/грудинка - по 158 рублей, филе индейки -215 руб/кг.


Мені дуже сподобалася фраза-
А Нижний Новгород живет ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ сопоставимых с ним Днепра и Харькова.
Ти давно в Воронежі не був,чи в Саратові? Явно Волгарь дубарь з дуба впав.
В нас краще зараз-тому що все дешево порівняно. Кабаки дешеві,сервіс теж,продукти. Про вльнсть поглядів я вже мовчу. Після твого посту в Мордорі тебе би забрали в катузку :D
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:13

В нас краще зараз-тому що все дешево порівняно. Кабаки дешеві,сервіс теж,продукти

Просто сравнил цены (сопоставимы - сыр/колбасу/хлеб/сметану/копчености сравнивать бессмысленно по причине разнообразия)в Харьковской области http://www.ukrstat.gov.ua/ и нижегородских магазинах/рынках на 15/4.
Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Харківській області у 2018 році
Березень
Рис 22.08 - от 35 руб
Крупи гречані 18.30 - от 30-ти рублей
Свинина это как понимать? Есть минимум 10-к разрубов, цена которые от 90 (рулька) до 330-ти (язык)
Яловичина - то же
Птиця (тушки курячі) 51.57 - от 82-х рублей.
Філе куряче 86.42 - от 170 рублей
Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% включно 23.14 - от 43-х рублей
Яйця десяток 26.64 - 1ый сорт от 45-ти рублей
Масло вершкове 200 г 34.46 - от 80-ти рублей
Олія соняшникова 32,8 - от 70-ти рублей литр
Яблука Безусловно дешевле в Харькове - у нас начинается от 50-ти рублей
Капуста білокачанна Безусловно дешевле в Харькове - у нас начинается от 20-ти рублей
Цибуля ріпчаста Безусловно дешевле в харькове - у нас начинается от 25-ти рублей
Буряк Безусловно дешевле в Харькове - у нас начинается от 20-ти рублей
Морква Безусловно дешевле в Харькове - у нас начинается от 20-ти рублей
Картопля Безусловно дешевле в Харькове - у нас начинается от 20-ти рублей
Цукор 13.63 - от 29-ти рублей
Бензин А-92 28.33 -37-90
Бензин А-95 29.17 - 41-20
Дизельне пальне 26.59 - 40-40
Коммуналка
Электричество -3,34 руб/Квт-ч первые 80 Квт-ч на домохозяйство, выше 5-74
Газ -63,04 на человека в месяц
Квартплата (включая ГВС/ХВС/водоотведение/отопление/вывоз мусора/уборку подъезда) за квартиру в 82 м2 - 4 174 рубля (платил вчера)
Телефон стационарный - 340 руб/мес
Кабель+Интернет (180 каналов + безлимит) -808 руб.
Сотовый (везде как дома в пределах РФ) безлимит -900 руб/мес.
Наконец, средняя з/п
Нижний Новгород. 27 февраля. НТА-Приволжье — Средняя зарплата в Нижегородской области в 2017 году составила 30,598 тыс. рублей.

https://www.nta-nn.ru/news/society/2018/news_581413/
Средняя заработная плата по Харьковской обл. за последние годы (грн.)
октябрь 2017 6593
ноябрь 2017 6634
https://index.minfin.com.ua/labour/sala ... 0%B0%D1%8F
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:31

  Волгарь написав:
А тут кто то сомневается в том, что у вас люди не голодают? Не голодают. И среднестатистический житель Москвы или Ленинграда живёт лучше среднестатистического жителя Харькова или Запорожья, но не факт что Киева.

ФАКТ ЛУЧШЕ - абсолютный и непреложный.


Да-да. :mrgreen:

Смоленск:
http://smolnarod.ru/sn/smolenskie-doma-i-dvory-ochen-podoshli-dlya-syomok-poslevoennoj-razruxi/
Съемки сериала начались ночью 12 апреля рядом с бывшим кинотеатром «Октябрь» и продолжились на улицах Глинки, Коммунистической, Энгельса и др. Дома и дворы на этих центральных смоленских улицах очень подошли для съёмок военной и послевоенной разрухи, поэтому не потребовалось никаких дополнительных декораций


Саратов:
https://www.youtube.com/watch?v=n8pdmFLQtrQ
На видеозаписи жители расхватывают предназначенные для утилизации просроченные продукты из супермаркета. Ежедневно супермаркет выбрасывает продукты, срок годности которых подходит к концу. Саратовцы караулят вынос тележки и расхватывают просрочку на пути к мусорным бакам.


Скажите, волгари, это называется "лучше"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:41

Re: Російська економіка

конечно же абсолютная чуть про превосходства расейской жизни. В Украине такого массового обнищания и близко нет

«Мой желудок крепкий!» Саратовцы расхватывают просрочку так, что становится жутко. Для них это нормально

Ролик, в котором жители Саратова борются за тележку с просроченными товарами из супермаркета, набирает популярность в сети. Многих зрителей такое зрелище возмутило, но, как рассказывают сами саратовцы, они не видят в этом ничего унизительного и почти все выбрасываемые магазином продукты пускают в ход. Некоторые назвали их фриганами — людьми, которые питаются с мусорок постоянно.

"Там огурчик подобрала, тут помидорку, тут луковицу какую — плохое обрезала, остальное покрошила, маслицем сверху полила — уже салат. Вчера я вот молочка взяла. Беру обычно небольшую плошку, капну туда, подогрею на плите. Свернулось — можно его на блинчики-оладушки пустить, так же, как и кефир. Если оно хорошее, то я его сразу прокипячу, два-три дня будет в холодильнике стоять — можно будет потом кашку или какао сварить. Хлеб зачерствел — обрежь да и сухари сделай. У меня вообще всё съедается! Два-три дня [просрочки] — на это даже можно не смотреть. Лично у меня желудок крепкий, всё идёт."

Зображення

https://medialeaks.ru/1604ttp-st-ohota-za-prosrochkoy/


А это питер. В Киеве такого отродясь не видел.

Доля российского пенсионера, доживать свой век у помойки.

Санкт-Петербург, Невский район.
Вывозят отходы с магазина, а пенсионеры которые почему то ни кому не нужны, ищут в отходах для себя еду. А ведь с 2003 года им дом дневного пребывания обещают.... видимо автостоянка то повыгоднее будет для российского чиновника. А мы потом удивляемся авторучкам за 32 млн.р. и дачам по 150 миллионов. А что взять с пенсионеров, пусть сдохнут у помойки. Видимо там им и место, раз выбрали себе такую власть, которая о них ноги вытирает.

И нав закусь немного прекрасного омска. куда там тому Днепру , Харькову, Одессе

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и еще расейских ...ней
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:18

Акции Сбербанка подорожали рекордно за три года
Акции Сбербанка резко подорожали во вторник и ликвидировали весь показанный накануне провал.
На новостях о решении администрации США отложить введение нового пакета антироссийских санкций и планах банка удвоить дивидендные выплаты за прошлый год котировки принадлежащего ЦБ госбанка взлетели на 8,04% - рекордно с января 2015 года, а его рыночная стоимость за день увеличилась на 375 млрд рублей.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/akcii-sberbanka-podorozhali-rekordno-za-tri-goda-1021444881
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:02

  Вкладчик1234 написав:Акции Сбербанка подорожали рекордно за три года
Акции Сбербанка резко подорожали во вторник и ликвидировали весь показанный накануне провал.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/akcii-sberbanka-podorozhali-rekordno-za-tri-goda-1021444881


Ура-ура, ликвидировали провал!! Поебда!

Вот только 5-го апреля акции стоили по 262 рубля за штуку, а сегодня - 207. Ликвидировали провал, однозначно. :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:02

В Украине такого массового обнищания и близко нет

А Вы просто приведите цены, по которым покупаете продукты и товары, оплачиваете ЖКХ. И сравните их со средней по стране пенсией. И тогда не надо будет никаких фотографий
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:34

  Волгарь написав:
В Украине такого массового обнищания и близко нет

А Вы просто приведите цены, по которым покупаете продукты и товары, оплачиваете ЖКХ.


Причем приведите цены, как волгари - безо всяких подтверждений, по системе ОБС.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 23:48

Это победа! Это праздник!

С россиян соберут 600 миллиардов рублей на борьбу с бедностью
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/s-rossiyan-soberut-600-milliardov-rubley-na-borbu-s-bednostyu-1021496245

Правительство обсуждает план повышения налоговой нагрузки на потребителей для борьбы с бедностью, в которой, по данным Росстата, живут 19,2 миллионов россиян.
...
Бюджету такое решение принесет дополнительно около 600 миллиардов рублей в год, подсчитал для "Ведомостей" федеральный чиновник.
По его оценке, в прошлом году из-за налоговых льгот государство недополучило 550 млрд рублей: из них 350 млрд "стоило" продовольствие, а 100 млрд - медицинские товары и лекарства.
Как ожидается, собранные средства пойдут на адресную помощь нуждающимся: такое предложение Минфин представил еще осенью 2016 года. По идее ведомства, ставку НДС можно поднимать на 2 процентных пункта ежегодно, пока она не сравняется с 18%, а полученные ресурсы потратить на пособие для бедных - 1500 рублей в месяц.


Самое интересное, что 1500 рублей в месяц для 19.2 миллионов - это чуть больше половины той суммы, которую озвучил чиновник.
Остальные миллиарды пустят на распил или на поддержку олигархов?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:15

Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час випробувань - Reuters
https://news.finance.ua/ua/news/-/42477 ... an-reuters
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