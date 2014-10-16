Банк России в среду возобновил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина, объем операций составил 17,5 млрд руб., следует из статистики на сайте ЦБ.
Т.е. купил примерно 270 млн. долларов.
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 19 кві, 2018 13:08
Т.е. купил примерно 270 млн. долларов.
Додано: Чет 19 кві, 2018 15:42
Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
13.04.2018 462,4
05.09.2014 464,2
самый высокий показатель с 5-го сентября 14-го года - того момента, когда и началась движуха от 40-ка до 80-ти в декабре того же года.
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