Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США 13.04.2018 462,4 05.09.2014 464,2 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ самый высокий показатель с 5-го сентября 14-го года - того момента, когда и началась движуха от 40-ка до 80-ти в декабре того же года.
Арбитражный суд Самарской области во вторник признал банкротом российско-украинское СП, выпускавшее самолеты Ан-140, и открыл в отношении него конкурсное производство, сообщается в документах, опубликованных на сайте суда.
Корпорация «Ростех» попросила вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего военно-промышленный комплекс, рассмотреть вопрос о банкротстве единственного российского производителя боевых машин пехоты (БМП) — Курганмашзавода.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов поясняет, что нынешнее финансово-экономическое состояние предприятия критическое. По итогам 2017 года у Курганмашзавода образовался убыток в 7 миллиардов рублей. Кроме того, он сорвал сроки заказов по экспорту.
Чемезов добавил, что у завода есть проблемы и с выполнением государственного оборонного заказа на 2018 год.