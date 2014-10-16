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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:08

Банк России в среду возобновил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина, объем операций составил 17,5 млрд руб., следует из статистики на сайте ЦБ.

https://www.rbc.ru/economics/19/04/2018 ... ?from=main
Т.е. купил примерно 270 млн. долларов.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:42

Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
13.04.2018 462,4
05.09.2014 464,2
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
самый высокий показатель с 5-го сентября 14-го года - того момента, когда и началась движуха от 40-ка до 80-ти в декабре того же года.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:42

Сплошные победы

https://ria.ru/economy/20180417/1518841937.html
Арбитражный суд Самарской области во вторник признал банкротом российско-украинское СП, выпускавшее самолеты Ан-140, и открыл в отношении него конкурсное производство, сообщается в документах, опубликованных на сайте суда.


https://lenta.ru/news/2018/04/19/bmp/
Корпорация «Ростех» попросила вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего военно-промышленный комплекс, рассмотреть вопрос о банкротстве единственного российского производителя боевых машин пехоты (БМП) — Курганмашзавода.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов поясняет, что нынешнее финансово-экономическое состояние предприятия критическое. По итогам 2017 года у Курганмашзавода образовался убыток в 7 миллиардов рублей. Кроме того, он сорвал сроки заказов по экспорту.

Чемезов добавил, что у завода есть проблемы и с выполнением государственного оборонного заказа на 2018 год.


https://lenta.ru/news/2018/03/19/tubes/
Российский концерн «Газпром» проведет ликвидацию и консервацию трубопроводов из-за сокращения мощностей «Турецкого потока» (с 63 до 31,5 миллиарда кубометров в год).

Из-за неопределенной ситуации с реализацией проекта «Южный поток» концерн признал обесценивание объектов незавершенного строительства на сумму почти 46 миллиардов рублей, отмечает агентство.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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