МЭР зафиксировало обвал строительства и резкое замедление экономики

Российская экономика резко сбавила темпы роста на фоне обвала объемов строительства, сжатия торговли и сокращения инвестиций.

Несмотря на рост цен на нефть и рекордные поставки газа в Европу, за март ВВП прибавил лишь 0,7%, сообщило Минэкономразвития в оперативной оценке. Зафиксированный рост оказался вдвое ниже показателей января и февраля и втрое меньше уровня, который МЭР заложило в базовый сценарий на текущий год.

Сказалось резкое - на 2,9% - сокращение оптовой торговли, а также коллапс в строительной отрасли, следует из данных ведомства. По итогам месяца объем выполненных строительных работ рухнули на 9,6%, чего российская статистика не фиксировала с пика кризиса в 2015 году.

Производство стройматериалов обрушилось двузначными темпами: цемента - на 12,7%, кирпича - на 19,3%, бетона - на 11%, сборных блоков для зданий - на 16,3%, окон - на 13%.

Причина, вероятно, кроется в завершении крупных госстроек в виде Керченского моста и объектов к чемпионату мира по футболу; в целом же в строительной отрасли деловой климат вернулся к худшим значениям 2016 года, указывает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Опрос топ-менеджеров 6 тысяч строительных компаний, проведенный Росстатом в марте, показал, что 34% жалуются на недостаток заказов (против 29% в декабре), 40% считают спрос ниже нормального, а загрузка мощностей упала с 64% до 59%. Кроме того, с 27% до 32% выросла доля тех, кто столкнулся с неплатежеспособностью заказчиков.

"Падение строительной отрасли продолжается пятый год подряд. По сравнению с максимальными уровнями 2013 года реальные объёмы сократились на 11%", - указывает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

Если учесть начавшийся спад в машиностроении (минус 7,5% за месяц), а также в производстве электронного и электрического оборудования, картина "однозначно указывает на сокращение инвестиционной активности", говорит экономист ФК "Уралсиб" Алексей Девятов.

Это усиливает неопределенность в отношении перспектив экономического развития, добавляет он: хотя МЭР прогнозирует рост ВВП на 2,1% по итогам года, растут риски того, что даже прошлогодний результат - 1,5% - перебить не получится.

Мартовский результат экономики мог бы быть еще хуже, если бы не сырьевая подпитка и холодная погода, указывает завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

Из-за холодов вырос спрос на газ как внутри страны, так и в Европе: объемы его добычи подскочили на 22%. Грузооборот транспорта, включающий трубопроводы, которые качают сырье за рубеж, увеличился на 6,8%. Выработка электроэнергии оказалась 7,8% выше прошлогодней.

В целом объемы добычи полезных ископаемых удалось нарастить на 1%, несмотря на сделку ОПЕК+, связавшую руки российским нефтяникам. Обрабатывающая промышленность тем временем снова ушла в минус - на 0,2%.