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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:08

Банк России в среду возобновил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина, объем операций составил 17,5 млрд руб., следует из статистики на сайте ЦБ.

https://www.rbc.ru/economics/19/04/2018 ... ?from=main
Т.е. купил примерно 270 млн. долларов.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:42

Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
13.04.2018 462,4
05.09.2014 464,2
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
самый высокий показатель с 5-го сентября 14-го года - того момента, когда и началась движуха от 40-ка до 80-ти в декабре того же года.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:42

Сплошные победы

https://ria.ru/economy/20180417/1518841937.html
Арбитражный суд Самарской области во вторник признал банкротом российско-украинское СП, выпускавшее самолеты Ан-140, и открыл в отношении него конкурсное производство, сообщается в документах, опубликованных на сайте суда.


https://lenta.ru/news/2018/04/19/bmp/
Корпорация «Ростех» попросила вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего военно-промышленный комплекс, рассмотреть вопрос о банкротстве единственного российского производителя боевых машин пехоты (БМП) — Курганмашзавода.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов поясняет, что нынешнее финансово-экономическое состояние предприятия критическое. По итогам 2017 года у Курганмашзавода образовался убыток в 7 миллиардов рублей. Кроме того, он сорвал сроки заказов по экспорту.

Чемезов добавил, что у завода есть проблемы и с выполнением государственного оборонного заказа на 2018 год.


https://lenta.ru/news/2018/03/19/tubes/
Российский концерн «Газпром» проведет ликвидацию и консервацию трубопроводов из-за сокращения мощностей «Турецкого потока» (с 63 до 31,5 миллиарда кубометров в год).

Из-за неопределенной ситуации с реализацией проекта «Южный поток» концерн признал обесценивание объектов незавершенного строительства на сумму почти 46 миллиардов рублей, отмечает агентство.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:52

МЭР зафиксировало обвал строительства и резкое замедление экономики
Российская экономика резко сбавила темпы роста на фоне обвала объемов строительства, сжатия торговли и сокращения инвестиций.
Несмотря на рост цен на нефть и рекордные поставки газа в Европу, за март ВВП прибавил лишь 0,7%, сообщило Минэкономразвития в оперативной оценке. Зафиксированный рост оказался вдвое ниже показателей января и февраля и втрое меньше уровня, который МЭР заложило в базовый сценарий на текущий год.
Сказалось резкое - на 2,9% - сокращение оптовой торговли, а также коллапс в строительной отрасли, следует из данных ведомства. По итогам месяца объем выполненных строительных работ рухнули на 9,6%, чего российская статистика не фиксировала с пика кризиса в 2015 году.
Производство стройматериалов обрушилось двузначными темпами: цемента - на 12,7%, кирпича - на 19,3%, бетона - на 11%, сборных блоков для зданий - на 16,3%, окон - на 13%.
Причина, вероятно, кроется в завершении крупных госстроек в виде Керченского моста и объектов к чемпионату мира по футболу; в целом же в строительной отрасли деловой климат вернулся к худшим значениям 2016 года, указывает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
Опрос топ-менеджеров 6 тысяч строительных компаний, проведенный Росстатом в марте, показал, что 34% жалуются на недостаток заказов (против 29% в декабре), 40% считают спрос ниже нормального, а загрузка мощностей упала с 64% до 59%. Кроме того, с 27% до 32% выросла доля тех, кто столкнулся с неплатежеспособностью заказчиков.
"Падение строительной отрасли продолжается пятый год подряд. По сравнению с максимальными уровнями 2013 года реальные объёмы сократились на 11%", - указывает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.
Если учесть начавшийся спад в машиностроении (минус 7,5% за месяц), а также в производстве электронного и электрического оборудования, картина "однозначно указывает на сокращение инвестиционной активности", говорит экономист ФК "Уралсиб" Алексей Девятов.
Это усиливает неопределенность в отношении перспектив экономического развития, добавляет он: хотя МЭР прогнозирует рост ВВП на 2,1% по итогам года, растут риски того, что даже прошлогодний результат - 1,5% - перебить не получится.
Мартовский результат экономики мог бы быть еще хуже, если бы не сырьевая подпитка и холодная погода, указывает завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.
Из-за холодов вырос спрос на газ как внутри страны, так и в Европе: объемы его добычи подскочили на 22%. Грузооборот транспорта, включающий трубопроводы, которые качают сырье за рубеж, увеличился на 6,8%. Выработка электроэнергии оказалась 7,8% выше прошлогодней.
В целом объемы добычи полезных ископаемых удалось нарастить на 1%, несмотря на сделку ОПЕК+, связавшую руки российским нефтяникам. Обрабатывающая промышленность тем временем снова ушла в минус - на 0,2%.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/mer-zafiksirovalo-obval-stroitelstva-i-rezkoe-zamedlenie-ekonomiki-1021576454
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:16

Середні споживчі ціни

  Волгарь написав:Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Харківській області у 2018 році
Березень
Рис 22.08 - от 35 руб
Крупи гречані 18.30 - от 30-ти рублей

Разве корректно сравнивать цены "средние" с ценами "от"?

Объективно, в РФ продукты дороже чем в Украине. В столицах - существенно и однозначно дороже, в небольших городах просто дороже. За исключением отдельных продуктов, например, кедровый орех.
И тот факт, что продукты дороже обычно указывает на более высокий уровень жизни. В случае с РФ так и есть, по-моему субъективному мнению. Иногда это указывает на сложные условия для агрокомплекса - с РФ не этот случай.

Ну не бывает так что метрополитен в разы дороже, при одинаковых доходах, уровне жизни населения.

Я не за тех или других, я за объективность. И я патриот, только не фанатичного типа.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:20

Середні споживчі ціни

Цены несложно проверить самомы - откройте сайт продуктового супермаркета российского и украинского и сравните. Только учтите что в РФ часто большая разница в цене для покупателей без "скидочно-накопительной" карты - смотрите цены "для владельца карты".
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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